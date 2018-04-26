"تين منصور" حي إيكولوجي نظيف في اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أعطت جمعية "تيفاوت" للأعمال الاجتماعية والفنية، بدوار تين منصور التابع للجماعة الترابية إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها، الانطلاقة لمشروعها البيئي "تين منصور حي إيكولوجي نظيف"، الذي سيجري تنزيله بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة المكلفة بالتنمية المستدامة، والجماعة الترابية لإنشادن.

حسن الدليمي، عن جمعية "تيفاوت" للأعمال الاجتماعية والفنية، أورد في تصريح لهسبريس أن هذا المشروع البيئي انبثق عن إعلان كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة سنة 2014 ترشيح مشاريع بيئية موجهة إلى الجمعيات الوطنية الفاعلة في ميدان البيئة والتنمية المستدامة.

وعن مبرّرات المشروع، أوضح المتحدّث أنها "تكمن في ضعف الوعي البيئي وهشاشة التثقيف البيئي لدى شريحة واسعة من ساكنة الحي، بالإضافة إلى انعدام فضاءات بيئية وسيادة العشوائية في تصريف النفايات الصلبة بالحي، وغياب قنوات صرف المياه العادمة؛ كما يبرره أيضا تشتت الجهود المبذولة من طرف الجمعية والساكنة في المجال".

ويتكون هذا المشروع البيئي، وفق لحسن الدليمي، من أنشطة تهم تحسيس الساكنة بأهمية الأشجار وأدوارها البيئية وطرق معالجة النفايات الصلبة؛ فضلا عن تعرف القاطنين بالحي على أضرار المياه العادمة وطرق تصريفها؛ كما يتضمن ورشات فنية للأطفال، يرافقها تأسيس أندية بيئية مدرسية وداخل الجمعية، وتهييء ساحة بيئية وسط الحي، وتوزيع وغرس الأشجار والعناية بها بمختلف أرجاء الحي، بالإضافة إلى اقتناء حاويات لجمع النفايات الصلبة المنتجة بالحي، واقتناء صهريج مجهز لإفراغ المطامير.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يهدف إلى جعل دوار تين منصور بجماعة إنشادن فضاء متكاملا من الناحية الإيكولوجية وبشكل مستدام، وفق ما سطرته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، التي اشترطت من أجل تمويل مثل هذه المشاريع أن تساهم في تحسين الأوضاع البيئية في القرى والمدن المغربية.