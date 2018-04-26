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كُتّاب وآراء
وثيقة تقرّب سيشوان الصينية ومجلس "جهة طنجة"
وقّع كل من إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ونائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب والشعب بمقاطعة سيشوان الصينية، بمقر مجلس الجهة، على مذكرة تفاهم بين إقليم سيشوان بجمهورية الصين الشعبية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى النهوض بمشاريع التنمية بين الطرفين وتوطيد روابط الصداقة والمعرفة المتبادلة بين سكان الإقليم والجهة، في أفق الإعداد مستقبلا لعقد توأمة بين إقليم سيشوان ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وانسجاما مع مبدأ المساواة وتبادل المنافع، اتفق الطرفان على إجراء التبادلات والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والسياحية؛ وغيرها.
ويتعهد الطرفان، من خلال المذكرة نفسها، بتعزيز التعاون الودي بين مؤسساتهما الحكومية والمدنية، للحفاظ على الاتصال بين المسؤولين عن الجماعات المحلية والمصالح المختصة ولتبادل المعلومات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مشاريع التعاون الملموسة.
ويعهد لمكتب الشؤون الخارجية والأعمال للمواطنين الصينيين في الخارج لإقليم سيشوان ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بتنسيق شؤون التعاون الودي بين الطرفين.