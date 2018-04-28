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الفاسي يزور مشروعا للسكن الاقتصادي بالحسيمة

الفاسي يزور مشروعا للسكن الاقتصادي بالحسيمة
هسبريس من الرباط
السبت 28 أبريل 2018 - 09:40

قام عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بزيارة تفقدية لأشغال بناء 1000 وحدة سكانية منخفضة التكلفة، موجهة إلى الفئة ذات الدخل المحدود؛ وذلك على هامش أشغال الدورة العاشرة من المجلس الإداري للوكالة الحضرية بالحسيمة.

الزيارة التي قام بها الفاسي، رفقة فريد شوراق، عامل إقليم الحسيمة، تأتي في أفق إنجاز 5000 وحدة سكانية في مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، تنفيذا للأوامر الصادرة عن الملك محمد السادس بهذا الخصوص؛ وذلك حسب بلاغ صادر عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

جدير بالذكر أن هذا المشروع تتولى شركة العمران فاس بناءه بالقطب الحضري سيدي عابد بمدينة الحسيمة على مساحة تقدر بـ30 ألف متر مربع، بغلاف مالي يناهز 240 مليون درهم؛ على أن تتم نهاية أشغاله في غضون 15 شهرا المقبلة.

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