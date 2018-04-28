إدارة سجن تزنيت تحتفل بذكرى تأسيس المندوبية

رشيد بيجيكن

قال محمد خاليد، مدير السجن المحلي بتزنيت، إن "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سطّرت، منذ تأسيسها، برنامجا إصلاحيا طموحا يهدف إلى تطوير القطاع وإحلاله المكانة المستحقة ضمن نسيج المؤسسات العقابية/التربوية، وقد ارتكزت في بلورة هذا البرنامج على تأهيل القطاع هيكليا وبنيويا، وفق توجه يكفل السرعة في الأداء والإنجاز، استنادا إلى القوانين المنظمة لقطاع السجون، وذلك بالإمكانيات المادية والبشرية المتاحة".

وأضاف مدير السجن المحلي بتزنيت، في كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن "المندوبية العامة حاولت، من خلال هذا البرنامج، تخليق الفضاء السجني، وإعمال الانضباط والأمن بالسجون، وصون كرامة السجناء، وأنسنة ظروف اعتقالهم، وكذا تطوير وتحديث طرق العمل، ملتزمة في هذا الإطار بـتوجيهات الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تأهيل قطاع السجون ليضطلع بدوره الأمني والإنساني والتربوي، وفق ما يكفل الحفاظ على حقوق السجين وإنسانيته وكرامته".

وأوضح أن تخليق الفضاء السجني بالمغرب "يرتكز أساسا على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون من جهة، ومن جهة ثانية، احترام الكرامة الإنسانية للسجين، والتي لا تُجرده منها العقوبة السالبة للحرية". ولتحقيق هذه الغاية، أشار المسؤول ذاته إلى أن المندوبية العامة عملت خلال العشر سنوات الأخيرة على "أنسنة الشأن السجني من خلال توفير ظروف اعتقال إنسانية، حيث شكل موضوع صون كرامة السجناء وأنسنة ظروف اعتقالهم ورشا أساسيا وإحدى الأولويات الكبرى في استراتيجية المندوبية العامة من منطلق إيمانها العميق بكون السجين لا تُفقده العقوبة الحبسية مُواطَنَتَه وكرامَته الإنسانية".

"وعلى هذا الأساس سعت المندوبية العامة إلى تكريس البعد الإنساني للمؤسسات السجنية من خلال العمل المتواصل على تحسين وتجويد مختلف الخدمات المقدمة إلى السجناء، سواء تعلق الأمر بظروف الإيواء والإقامة أو الرقي بالمعاملة الإنسانية أو تحسين مستوى الرعاية الصحية والنظافة وكذا الرفع من جودة التغذية"، يضيف مدير سجن تزنيت، مشيرا إلى أنه "للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون، قامت المندوبية العامة بتنفيذ عدة برامج لإعادة تأهيل بعض المؤسسات السجنية من خلال توسيعها وترميمها، كما تمكنت، خلال السنتين الأخيرتين، من بناء إحدى عشرة مؤسسة سجنية تستجيب لأحدث المعايير الدولية على المستويين الأمني والإدماجي".

وقال خاليد إن "تحسين ظروف الاعتقال يُتَرْجَمُ أيضا من خلال سهر المندوبية العامة على تحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها السجناء"، مبرزا أن "فُرص السجناء في الاستفادة من الفحوصات الطبية تفوق فرص باقي المواطنين بخمس مرات في المستشفيات العمومية، كما أن نسبة الوفيات داخل المؤسسات السجنية تبقى أقل بأربع مرات من مثيلتها في صفوف عموم المواطنين". وأضاف أنه "وعيا منها بأهمية المواكبة النفسية للسجناء، وضعت المندوبية العامة استراتيجية تروم الرفع من مستوى التأطير النفسي، مع العمل على تزويد جميع المؤسسات السجنية بأخصائِيين نفسانِيين لتجاوز الصعوبات المطروحة في تنفيذ برامج الرعاية النفسية للسجناء، بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة".

وفيما يخص التغذية، أوضح مدير سجن تزنيت أنه "تم التفويض الكلي لتدبير تغذية السجناء للقطاع الخاص بهدف الرفع من جودة الوجبات الغِذائية، وتحسين طُرق توزِيعها، وكذا المساهمة في تكوين السجناء في مجالات الطبخ في أفق إدماجهم في سوق الشغل بعد الإفراج عنهم".

"هذا التدبير ساهم في انتهاج أسلوب المنع التدريجي لقفة المؤونة، التي كانت تثقل كاهل الأُسر (نحو مليوني قفة سنويا). بالمقابل وفرت المندوبية العامة كل ما يحتاجه السجين من مواد غذائية داخل مقتصديات المؤسسات السجنية بأثمنة معقولة. كما أنه، لتحقيق نتائج أفضل تُكَرس المفهوم الإصلاحي لدور المؤسسات السجنية، حرصت المندوبية العامة على تأهيل السجناء، وتمكينهم من المؤهلات المعرفية والمهنية، التي تساعدهم على الاندماج في النسيج الاجتماعي بعد الإفراج عنهم، حيث عملت، بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وعدد من الشركاء، على إيلاء أهمية كبيرة لبرامج التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني، من خلال بناء وتهيئة سلسلة من المراكز البيداغوجية في عدد من المؤسسات السجنية، وتجهيزِها بأحدث المعدات والآليات المهنية، وكذلك تعميم برامج التعليم على السجناء الأحداث، وفق استراتيجية محددة من حيث الجَدولة والأهداف والتتبع والمواكبة لبلوغ الأهداف المسطرة. وهذا ما تأتى معه تحقيق نتائج مُشجعة تجسدت في ارتفاع عدد السجناء المستفيدين من هذه البرامج، خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، إلى ما يقارب 26 في المائة مقارنة بالثلاث سنوات السابقة"، يضيف مدير سجن تزنيت.