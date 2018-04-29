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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد أن تكون الأجواء غائمة جزئيا ومصحوبة بزخات مطرية محلية فوق كل من مناطق طنجة والريف الغربي وذلك خلال الصباح.
كما سيلاحظ خلال الظهيرة تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا بباقي المناطق الشمالية ، ومغشاة بسحب من الأجواء العليا بالأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح شمالية معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ، وضعيفة إلى معتدلة وجنوبية بالجنوب الشرقي وغربية بمنطقة طنجة ، فيما ستكون شمالية وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الجهات. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و13 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط والسهول الداخلية، وما بين 13 و18 درجة بشمال ووسط البلاد ومنطقة سوس والسفوح الشرقية للأطلس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و22 درجة بالجنوب والجنوب الشرقي.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و15 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية ووالماس، وما بين 16 و22 درجة بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط والسايس والواجهة المتوسطية، والسهول الداخلية وشمال الأقاليم الجنوبية ، ، وستكون مابين 24 و30 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب المملكة.
وسيكون البحر هائجا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز ، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل.