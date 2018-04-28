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كُتّاب وآراء
سجن خريبكة يوزع شواهد تقديرية على الموظفين
بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نظمت المؤسسة السجنية بخريبكة حفلا حضره عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، وممثلين عن مجموعة من هيئات المجتمع المدني.
وألقى مدير المؤسسة السجنية كلمة نيابة عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ذكّر من خلالها بالإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى تطوير وتثمين دور العنصر البشري، والعمل الذي يقوم به العاملون بالمؤسسة رغم الصعوبات في الوسط السجني، منوّها بالدور الإدماجي الذي تحرص عليه المندوبية لفائدة السجناء رغم التحديات التي تواجهها.
وعرض منظمو الحفل شريطا يلخص دور موظف السجن وطريقة اشتغاله وتكوينه وتأطيره، والصعوبات التي تواجهه في تنزيل القوانين والمساطر الجاري بها العمل، كما تطرق للمستجدات المتعلقة بتغيير الزي الرسمي للموظفين.
واستغل المنظمون الذكرى العاشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتوزيع شواهد تقديرية على الموظفين، وتوشيح بعضهم بجائزة التميز لسنة 2017؛ فيما جرى توشيح موظف بوسام ملكي.