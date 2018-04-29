24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:03
|06:38
|13:30
|17:07
|20:13
|21:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رباطيون يستحضرون الذاكرة التاريخية للمباني العتيقة بالعاصمة
- صفحة الملك بالفيسبوك تؤيد "حملة المقاطعة"
- ندوة بمعرض مكناس الدولي تناقش علاقة الإعلام بالتنمية الفلاحية
- الإعلام والتنمية الفلاحية
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
عبد الفتاح كيليطو: الطلبة "لا يقرؤون" .. والعربية أقرب إلى قلبي (5.00)
"فوضى سياسات التنمية" تُولد التصحر وتدهور النبات في زاكورة (5.00)
الناجي: التدمير الممنهج للمدرسة وراء ظهور "الحزب الإسلامي" (5.00)
- باعة متجولون يروجون الحليب الخام .. وخبير يحذر من انتشار السلّ - (153)
- شباب "البوليساريو" يميلون إلى الحرب أمام انكماش المساعدات - (84)
- "فيفا" ترد على تَهديدات دونالد ترامب لداعِمي "موروكو 2026" - (54)
- مديرية الأمن تتشبث بمبدأ "حماية الدولة" أمام الأخبار الزائفة - (50)
- نواب سابقون يختارون "العصيان" .. و"المالية" توقف أجور "الأشباح" - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دعوة من طنجة إلى بناء منطقة مغاربية متضامنة
دعا عدد من رجال السياسية والخبراء والفاعلين في المجتمع المدني، من تونس والجزائر والمغرب، انطلاقا من مدينة طنجة، إلى بناء صرح مغاربي ديموقراطي ومتضامن في خدمة شعوب المنطقة.
وأشار المشاركون في ندوة حول موضوع "من أجل مشروع سياسي معبئ لبناء منطقة مغاربية ديموقراطية ومتضامنة"، بمناسبة الذكرى الستين لـ"مؤتمر طنجة"، أن اندماج بلدان المغرب الكبير يبدو اليوم ضرورة حيوية بالنسبة لبلدان المنطقة، بالنظر إلى الإشكاليات العميقة التي تعاني منها، والتي تزداد تفاقما بسبب الاضطرابات الجيوسياسية بشمال إفريقيا وفي كافة منطقة حوض المتوسط، وكذا التحديات الناجمة عن ذلك وثقلها على الاستقرار السياسي والعدالة والتلاحم الاجتماعي.
كما أكد الحاضرون إلى الموعد أن المغاربيين، الذين يتقاسمون اليوم التحديات والانشغالات والتطلعات ذاتها، مدعوون إلى فرض هذه الوحدة من خلال تشجيع طرق جديدة، تتمثل في دعم المجتمع المدني والحث على الحوار والرفع من المبادلات الإنسانية.
في هذا الإطار، دعوا إلى توحيد الجهود وإطلاق العنان لكل أشكال التآزر الكفيلة ببناء فضاء مشترك ومندمج، يقوم على قيم الحرية والمساواة والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مبرزين أن المنطقة المغاربية تزخر بعديد من المؤهلات، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والموارد الطبيعية ووجود شريحة واسعة من الشباب، بالإضافة إلى الإرث اللغوي والديني والثقافي والحضاري المشترك، والتي تجعل من المنطقة وحدة منسجمة ومتلاحمة ومتضامنة.
وأبرزوا أن المجتمع المدني مدعو إلى إحياء حلم الوحدة الذي طالما خامر أفئدة أجيال متعددة وحشد شعوب وقادة المنطقة طيلة فترات الكفاح من أجل الاستقلال، والذي يوجد اليوم في مأزق إن لم يكن قد تم التخلي نهائيا عنه، داعين إلى إحداث مجلس استشاري مغاربي مكلف بدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك.