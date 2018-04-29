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كُتّاب وآراء
الاستثمار في وجدة يغري وفد رجال أعمال روس
استقبل عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، بمقر المجلس بوجدة، بحضور علي الكورجي، الكاتب العام بولاية جهة الشرق، وخالد سبيع، النائب الأول لرئيس الجهة، ومحمد صبري، مدير المركز الجهوي للاستثمار، وفدا من رجال الأعمال الروس الراغبين في إقامة مشاريع صناعية بوجدة.
وأوضح الوفد الروسي لرئيس الجهة طبيعة الأنشطة التي يرغبون بالاستثمار فيها، والتي تتركز أساسا في قطاع الكهرباء من مولدات وتصنيع أسلاك كهربائية، وتحلية مياه البحر، مشيرين إلى أن هذه المشاريع قد تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، وأنها ستقام على مساحة تقدر بـ20 هكتارا.
وعبر عبد النبي بعوي للوفد الروسي عن استعداد مجلس جهة الشرق لدعم هذه الاستثمارات.
ويحرص المجلس على تشجيع الاستثمار، وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات يتضمن مجموعة من التحفيزات؛ من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية، وغيرهما من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وكذا تمتيع المستثمرين بجملة من الامتيازات، تتمثل في دعم اقتناء العقار، وتقديم منح التشغيل. وكل ذلك مقرون بضرورة توفر شروط واحترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب للاستفادة من دعم مجلس جهة الشرق.
وقد خصص مجلس جهة الشرق 55 مليون درهم لتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل بالجهة، وفق دفتر تحملات يؤطر هذا المجال، وتخصيص منحة تتراوح بين 2.000 و4.000 درهم عن إحداث كل منصب شغل على ألا يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون درهم، وعدد المناصب المحدثة عن 20 منصب شغل.