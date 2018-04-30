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سجن شفشاون يحتفل بذكرى تأسيس المندوبية

سجن شفشاون يحتفل بذكرى تأسيس المندوبية
هسبريس من شفشاون
الاثنين 30 أبريل 2018 - 02:25

نظم السجن المحلي بشفشاون احتفالا رسميا تخليدا للذكرى العاشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور وفد رسمي ضم ممثلين عن السلطات المحلية والقضائية والأمنية وممثلي بعض القطاعات الشريكة وفعاليات المجتمع المدني.

الحفل تضمن فقرات متنوعة استُهلت بعزف النشيد الوطني، متبوعا بكلمة لمدير المؤسسة، تلاها عرض شريط فيديو تمحور حول المنجزات التي تحققت منذ تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وشريط آخر تعريفي بالأدوار الأمنية والتأهيلية لموظفي المؤسسة السجنية.

كما شكل الاحتفال فرصة لإبراز أهم محطات ومنجزات المندوبية العامة، "واستحضار التوجيهات الملكية والعمل الحكومي، من أجل النهوض بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج".

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