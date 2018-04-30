التوجيه التربوي بشفشاون يفتح أبوابه أمام التلاميذ

عبد الجواد الخنيفي من شفشاون

نظّمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشفشاون، يومي 26 و27 أبريل الجاري بفضاء مركب محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة بالمدينة ذاتها، الملتقى الإقليمي العاشر للإعلام المدرسي والمهني والجامعي تحت شعار "التوجيه التربوي أساس بناء نموذج تنموي جديد"؛ في سياق توجيه تلاميذ المؤسسات العمومية والخاصة (مستوى باكالوريا) ومدهم بالمعلومات للتسجيل بالمعاهد والمدارس والجامعات المغربية.

الحسن العلوي الإسماعيلي، المفتش والمنسق الجهوي للتوجيه التربوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قال إن الملتقى يشكل فرصة للتلاميذ والآباء للتزود بمختلف المعلومات التي تهم المؤسسات العمومية والخاصة، فضلا عن كونه إضافة مهمة من أجل اكتساب مجموعة من المهارات.

وأضاف العلوي الإسماعيلي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الملتقى الإقليمي العاشر للإعلام المدرسي والمهني والجامعي يشكل امتدادا على مستوى الزمان والمكان، باعتباره يقدم للتلاميذ بوابة من أجل البحث عن المعارف التي اكتسبوها، بالإضافة إلى كونه يعد توجيها للعمليات التربوية؛ ومنها التوجيه المدرسي.

يذكر أن الملتقى الإقليمي العاشر للإعلام المدرسي والمهني والجامعي نظم بدعم من المجلس الإقليمي لشفشاون والجماعة الترابية وجهة طنجة تطوان الحسيمة.