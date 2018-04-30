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شبكة محلية تبحث "الحق في فضاءات خضراء"

شبكة محلية تبحث "الحق في فضاءات خضراء"
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 أبريل 2018 - 07:53

نظمت شبكة عطاء الجمعوية بإقليم الخميسات حفل افتتاح مشروع ''الحق في فضاءات خضراء''، والذي تنفذه بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومنظمة (Counterpart international).

ويستهدف مشروع ''الحق في فضاءات خضراء''، حسب مسؤولي شبكة عطاء الجمعوية، الجماعات الترابية الأربع الخميسات وتيفلت ووالماس وسيدي علال البحراوي.

المصدر ذاته قال إن المشروع "سيسعى، من خلال أجرأة أنشطته التي ستمتد على مدى 9 أشهر، إلى المساهمة في تتبع تنزيل السياسات العمومية المحلية المتعلقة بالمساحات الخضراء عبر تتبع ورصد مسار صيانتها وبرمجتها وتأهيل ودعم قدرات المجتمع المدني في مجال تتبع تنزيل السياسات العمومية المحلية المتعلقة بالمساحات الخضراء".

كما يعتبر هذا المشروع، وفق مسؤولي شبكة عطاء الجمعوية، "فرصة سانحة أمام المجتمع المدني بإقليم الخميسات لممارسة أدواره من خلال خلق دينامية اجتماعية انطلاقا من حرية المبادرة والانخراط الفعلي ليكون قوة اقتراحية للمساهمة في التنمية المحلية".

حري بالذكر أن اللقاء عرف حضور أكثر من 100 فاعل وفاعلة مجاليين، يمثلون مجالس الجماعات الترابية والهيئات الاستشارية التابعة لها وفعاليات سياسية ورؤساء مصالح خارجية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم وممثلي منابر الصحافة والاعلام الوطنية والجهوية وكذا الإقليمية.

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