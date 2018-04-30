ندوة بالبيضاء تناقش موضوع الغش في الامتحانات

هسبريس من الرباط

ترأست بشرى أعرف، المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، بمقر الثانوية التأهيلية التقنية أنوال، فعاليات ندوة علمية تربوية "من أجل تعميق النقاش الوطني حول موضوع الغش ومعالجته من كافة الجوانب التربوية والاجتماعية والنفسية والقانونية والشرعية وتقديم جملة من الحلول الممكنة".

اللقاء، تبعاً للمنظمين، "جاء استمرارا لتنزيل مضامين الرؤية الإستراتيجية للإصلاح التربوي للوزارة 2015-2030، وتحديدا المشروع المندمج التاسع الهادف إلى الارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية في شقه المتعلق بتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والمساواة في المنظومة التربوية، وتفعيلا للمخطط الإقليمي للمديرية الرامي إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين في الامتحانات، وفي إطار تنزيل النسخة الثالثة للحملة التحسيسية الإقليمية التي اختير لها شعار "بدون غش ننجح ونرتقي"".

الندوة شكلت أيضا مناسبة لإعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة التحسيسية بالمؤسسات التعليمية بتراب المديرية الإقليمية والتي ستمتد من يوم 25 أبريل الجاري إلى غاية 15 ماي المقبل، والتي ستعرف تنظيم حملات تواصلية وتحسيسية تعبوية وإقامة أنشطة مكثفة ثقافية وفنية ورياضية تهدف إلى التحسيس بخطورة الغش في الامتحانات وترسيخ ثقافة الاستحقاق وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.