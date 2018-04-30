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أكادير تحتفي بـ"طفولة كهربائية مواطنة وواعدة"

أكادير تحتفي بـ"طفولة كهربائية مواطنة وواعدة"
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 30 أبريل 2018 - 07:43

تحت شعار "جميعا من أجل طفولة كهربائية مواطنة وواعدة"، وبدعم من مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء "COS"، نظم النادي الرياضي للكهربائيين بسوس صُبحيتين لفائدة بنات وأبناء أطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء بمختلف أقاليم جهة سوس ماسة، شملت أنشطة ترفيهية وتربوية وورشات في المسرح والرسم، فضلا عن فقرات فنية واستعراضية، استمرت طيلة يوميْ السبت والأحد.

مصطفى أغياي، رئيس النادي الرياضي للكهربائيين بسوس، قال، في تصريح لهسبريس، إن تنظيم هذه الصبحيات لفائدة أطفال الأسرة الكهربائية يأتي في إطار تنزيل البرنامج السنوي للنادي، في شقه المرتبط بأبناء الأسرة الكهربائية. وأضاف أن برنامج هذا النشاط تضمن عدة فقرات، تروم إدخال روح المرح على الأطفال، فضلا عن كونها فرصة للقاء والتعارف بين هؤلاء الأطفال.

وأوضح أغياي أن عدد المستفيدين بلغ نحو 300 طفلة وطفل، قدموا من أقاليم أكادير، تزنيت، تارودانت، اشتوكة آيت باها، إنزكان وطاطا، مشيرا إلى أنه "تم إشراك نزلاء مؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بأكادير، في خطوة اجتماعية وتطوعية، تُبرز توجه النادي نحو إدخال الفرحة على عدد من الفئات المجتمعية، التي تعاني أوضاعا هشة وصعبة.

من جهته، أوضح محمد كجة، عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء، أن "انخراط المجلس في دعم مثل هذه الأنشطة يأتي في إطار تشجيع الأنشطة التربوية الهادفة إلى استفادة كل مكونات الأسرة الكهربائية من خدمات المجلس"، مضيفا أن النشاط التربوي والترفيهي ليومي السبت والأحد تميّز بـ"توجُّهه ذي البُعد الوطني، الرامي إلى غرس قيم المواطنة في الناشئة الكهربائية، في ظل ما تشهده قضيتنا الوطنية من تطورات، تُحتّم زرع هذه القيم في نفوس الأطفال، عبر عدة أنشطة تربوية في المواطنة".

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