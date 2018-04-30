شباب أكادير يزرعون البسمة في عاصمة سوس

رشيد بيجيكن من أكادير

احتضنت مدينة أكادير، أمس الأحد، حملة شبابية أطلق عليها منظموها اسم "أكادير تبتسم"، شارك فيها المئات من الشابات والشبان القادمين من مختلف مناطق أكادير الكبير، ضمن النسخة الخامسة من هذا النشاط، الذي يهدف الواقفون وراءه إلى زرع البسمة على قاطني وزوار عاصمة سوس.

ووفقا لمحمد المومن، المسؤول الإعلامي عن هذه المبادرة، فقد شهدت مدينة أكادير مسيرة "تهدف إلى زرع الابتسامة على وجوه سكان المدينة، من خلال توزيع هدايا رمزية على المارة من أجل إطلاق العنان للابتسامات العفوية"، مضيفا أن تلك الهدايا "تختلف بين قطع الحلوى والبسكويت وبطاقات تحتوي على معان إيجابية تدعو إلى البسمة، بالإضافة إلى بالونات ضاحكة".

وأوضح المومن أن "هذه الحملة أشرف عليها عدد من الشباب الناشط بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، الذي انطلقت منه، كما فتحت باب المشاركة أمام الراغبين من العموم، عبر اعتماد عدة وسائل مبتكرة لزرع الابتسامات".

وأقدم المشاركون في "أكادير تبتسم" على تنظيم مسيرة، رافعين بالونات تحمل شعار الابتسامة. وقد مرّت المسيرة بكورنيش أكادير، قبل أن تصل إلى ساحة تاوادا، حيث تم رفع "تيفو" ورسم أكبر بسمة بالمدينة.

كما قام شباب "أكادير تبتسم" بمشاركة الابتسامة مع أطفال جمعية "زووم نيوز"، التي كانت تستضيف أطفال القرية المسعفين، بالإضافة إلى القيام بالأمر ذاته مع جمعية "طيبة" لرعاية الأيتام.