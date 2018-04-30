24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:02
|06:37
|13:30
|17:07
|20:14
|21:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مع نعيمة المشرقي
- فريق مولودية وهران يرغب في التعاقد مع الزاكي
- "فاجعة أم الربيع" تسلط الضوء على تهميش "سيدي أحمد الخدير"
- واقع اللغة الإسبانية في المغرب .. التعليم يتناقص والاهتمام يتزايد
- إقبال ضعيف قبل رمضان
"فاجعة أم الربيع" تسلط الضوء على تهميش "سيدي أحمد الخدير" (5.00)
عريضة إلكترونية تطالب بفرض رسوم الدخول على سياح المغرب (5.00)
أديب تطالب بإخصاء المغتصبين وتطبيق الأعمال الشاقة في السجون (5.00)
دبلوماسي يؤيد "تقرير المصير" .. والكويت تتمسك بمغربية الصحراء (5.00)
- عريضة إلكترونية تطالب بفرض رسوم الدخول على سياح المغرب - (106)
- دبلوماسي يؤيد "تقرير المصير" .. والكويت تتمسك بمغربية الصحراء - (93)
- مغاربة يسخرون من تصميم القميص الجديد للمنتخب - (77)
- أديب تطالب بإخصاء المغتصبين وتطبيق الأعمال الشاقة في السجون - (69)
- "عري" وقبل نسائية ساخنة تثير جدلا في مراكش - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعية التحدي تُطالب بإقرار أسبوع وطني للمقابر
طالبت جمعية التحدي للثقافة والتنمية بأكادير بإقرار أسبوع وطني للعناية بالمقابر عبر التراب الوطني.
جاء ذلك في ختام عملية تنظيف مقبرة الغزوة بحي إحشاش، في نسختها الخامسة، والتي تعد إحدى أقدم المقابر بعاصمة سوس، بتنسيق مع الجماعة الترابية لأكادير.
وقال يوسف وجاني، عضو جمعية التحدي للثقافة والتنمية بأكادير، في تصريح لهسبريس، إن "هناك توجها لحث المجتمع المدني والمسؤولين على إقرار أسبوع وطني من أجل العناية بالمقابر على المستوى الوطني"، مؤكدا أن "نشر ثقافة العناية بالمقابر وصيانتها يشكل وجها حضاريا للمجتمع، وتكريما لأرواح الأموات". كما أعلن عن إطلاق هاشتاغ يدعو إلى ذلك.
يشار إلى أن جمعية التحدي للثقافة والتنمية بأكادير تعد إحدى أنشط الجمعيات المدنية على مستوى جهة سوس ماسة في المجال الثقافي والتربوي والاجتماعي، وسبق لها تنظيم عدد من المبادرات على مدى أزيد من عقد من الزمن.