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الرئيسية | جهات | جمعية التحدي تُطالب بإقرار أسبوع وطني للمقابر

جمعية التحدي تُطالب بإقرار أسبوع وطني للمقابر

جمعية التحدي تُطالب بإقرار أسبوع وطني للمقابر
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 30 أبريل 2018 - 10:03

طالبت جمعية التحدي للثقافة والتنمية بأكادير بإقرار أسبوع وطني للعناية بالمقابر عبر التراب الوطني.

جاء ذلك في ختام عملية تنظيف مقبرة الغزوة بحي إحشاش، في نسختها الخامسة، والتي تعد إحدى أقدم المقابر بعاصمة سوس، بتنسيق مع الجماعة الترابية لأكادير.

وقال يوسف وجاني، عضو جمعية التحدي للثقافة والتنمية بأكادير، في تصريح لهسبريس، إن "هناك توجها لحث المجتمع المدني والمسؤولين على إقرار أسبوع وطني من أجل العناية بالمقابر على المستوى الوطني"، مؤكدا أن "نشر ثقافة العناية بالمقابر وصيانتها يشكل وجها حضاريا للمجتمع، وتكريما لأرواح الأموات". كما أعلن عن إطلاق هاشتاغ يدعو إلى ذلك.

يشار إلى أن جمعية التحدي للثقافة والتنمية بأكادير تعد إحدى أنشط الجمعيات المدنية على مستوى جهة سوس ماسة في المجال الثقافي والتربوي والاجتماعي، وسبق لها تنظيم عدد من المبادرات على مدى أزيد من عقد من الزمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - باعروب الاثنين 30 أبريل 2018 - 10:30
النداء موجه لجمعيات المجتمع المدني والمصالح المختصة لرد الاعتبار لمقبرة اسباتة بالدار البيضاء لأنها أصبحت في حالة يرثى لها . فالزاءر لها حاليا يحتاج إلى من يدله على القبر الدي ينوي زيارته. أما عن النظافة والامن فحدث ولا حرج.
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