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كُتّاب وآراء
المعرض الجهوي للاقتصاد التضامني ينطلق بطنجة
افتتحت نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة المكلفة بقطاع التنمية الاجتماعية، سمية فخري، مساء أمس الأحد، فعاليات النسخة الثانية من المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الممتدة خلال الفترة ما بين 29 أبريل الجاري و06 ماي المقبل بمدينة طنجة.
حضر حفل الافتتاح كل من الكاتب العام لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيسة القسم الاجتماعي والتضامني بوزارة السياحة، عواطف دريهم، ورئيسة لجنة السياحة بالمجلس، إيمان بوحويطة، ورئيس لجنة الصيد البحري، عبد الواحد الشاعر، وعدد من أعضاء مجلس الجهة، ونائبة عمدة طنجة، والمدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، والمدير الجهوي لمكتب السلامة الصحية، والمدير الجهوي للصناعة التقليدية، ومديرة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، أمال وحيد.
المعرض ينظمه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وتشارك فيه 65 تعاونية تمثل الأقاليم الثمانية للجهة.