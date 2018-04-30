24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0206:3713:3017:0720:1421:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. عريضة إلكترونية تطالب بفرض رسوم الدخول على سياح المغرب (5.00)

  2. حمى "صراعات الإخوان" تهدد بشق الفصيل الطلابي لـ"البيجيدي" (5.00)

  3. شبكة محلية تبحث "الحق في فضاءات خضراء" (5.00)

  4. حوادث الشغل تقتل 3 آلاف شخص سنويا بالمغرب (5.00)

  5. أمن سطات يفكّ لغز مصرع طفل في حادثة سير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | المعرض الجهوي للاقتصاد التضامني ينطلق بطنجة

المعرض الجهوي للاقتصاد التضامني ينطلق بطنجة

المعرض الجهوي للاقتصاد التضامني ينطلق بطنجة
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 أبريل 2018 - 13:15

افتتحت نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة المكلفة بقطاع التنمية الاجتماعية، سمية فخري، مساء أمس الأحد، فعاليات النسخة الثانية من المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الممتدة خلال الفترة ما بين 29 أبريل الجاري و06 ماي المقبل بمدينة طنجة.

حضر حفل الافتتاح كل من الكاتب العام لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيسة القسم الاجتماعي والتضامني بوزارة السياحة، عواطف دريهم، ورئيسة لجنة السياحة بالمجلس، إيمان بوحويطة، ورئيس لجنة الصيد البحري، عبد الواحد الشاعر، وعدد من أعضاء مجلس الجهة، ونائبة عمدة طنجة، والمدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، والمدير الجهوي لمكتب السلامة الصحية، والمدير الجهوي للصناعة التقليدية، ومديرة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، أمال وحيد.

المعرض ينظمه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وتشارك فيه 65 تعاونية تمثل الأقاليم الثمانية للجهة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.