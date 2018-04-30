24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:02
|06:37
|13:30
|17:07
|20:14
|21:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مع نعيمة المشرقي
- إقبال ضعيف قبل رمضان
- ما نغامروش بعينينا
- حينما تستضيء السياسة بالمال أو New Trumpism
- الاقتصاد التضامني والاجتماعي رافعة للتنمية المحلية بجهة كلميم-وادنون
صحيفة إسبانية: أحداث الريف وجرادة وراء تزايد "الهجرة المغاربية" (5.00)
حمى "صراعات الإخوان" تهدد بشق الفصيل الطلابي لـ"البيجيدي" (5.00)
- دبلوماسي يؤيد "تقرير المصير" .. والكويت تتمسك بمغربية الصحراء - (95)
- أديب تطالب بإخصاء المغتصبين وتطبيق الأعمال الشاقة في السجون - (71)
- البوليساريو تنسحب من الكركرات .. وانفصاليون يجرون "خيبات الأمل" - (54)
- العثماني يفشل في كسب النقابات ويسجل "سنة بيضاء" مع العمال - (51)
- قَميص "الأسود" يدفع جامعة كرة القدم إلى الاحتجاج ضد "أديداس" - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ملف المتهمين بقتل مرداس يعود إلى محكمة البيضاء
أجلت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف المتهمين بقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس إلى غاية 21 ماي المقبل.
وأرجأت محكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، النظر في الملف إلى التاريخ المذكور من أجل إعداد الدفاع.
وعرفت جلسة اليوم عدم حضور المتهمين المتابعين في هذا الملف، المستشار الجماعي هشام المشتراي وأرملة الراحل وابن أخت المتهم الرئيسي والعرافة، الذين تابعوا أطوارها عن طريق الكاميرا من داخل السجن الذي يقبعون فيه.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد وضعت، منتصف شهر يناير الماضي، نهاية لقصة البرلماني عبد اللطيف مرداس الذي وجد مقتولا رميا بالرصاص أمام منزله بحي كاليفورنيا شهر مارس من سنة 2017.
وقضت المحكمة التي ترأسها محمد عجمي بإدانة المستشار الجماعي هشام المشتراي، المتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء شخص عمدا مع علمه بارتكابه جناية وتهريبه من الاعتقال، بالإعدام، وحكمت على أرملة الضحية، وفاء بنصمادي، بالمؤبد.
الهيئة نفسها أدانت الشاب حمزة مقبول، ابن أخت المستشار الجماعي، بالسجن النافذ ثلاثين سنة، فيما قضت في حق المتهمة الرابعة، رقية شهبون، المعروفة بـ"العرافة"، التي كانت وراء تعارف المشتراي وزوجة مرداس، بالسجن لمدة عشرين عاما.