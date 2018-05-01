إعفاء المدير الإقليمي للشباب والرياضة بتنغير

هسبريس من تنغير

تم يوم أمس الاثنين تبليغ عبد الحق الزاكي، المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بتنغير، بقرار الوزارة الوصية القاضي بإعفائه من مهامه؛ فيما رفضت مصادر داخل المديرية الإقليمية بالمدينة ذاتها، في اتصال بهسبريس، التعليق على الموضوع، مشيرة إلى أن الأمر يهم المسؤول المعفى.

ولازالت أسباب قرار الإعفاء المتخذ في حق المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة مجهولة، رغم أن مصادر مقربة من المسؤول ذاته بررته بـ"إخلاله بالواجبات الوظيفية الموكولة إليه".

وذكر مصدر أمني مسؤول أنه جرى تبليغ القرار الموقع من وزارة الشباب والرياضة للمعني بالأمر؛ كما وجهت نسخ منه إلى جميع المصالح المعنية.