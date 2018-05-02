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فريق طبي فرنسي يفحص الأطفال الصُّم بسوس

فريق طبي فرنسي يفحص الأطفال الصُّم بسوس
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 02 ماي 2018 - 10:39

أشرف فريق طبي وآخر شبه طبي من فرنسا، على تنظيم حملة طبية لفائدة الأطفال والتلاميذ الصّم بالمركز التربوي "زهور" للأطفال الصم بمدينة آيت ملول. وتضمنت الحملة إجراء فحوصات للأطفال وعلاج النطق، وتركيب الآلات السماعة لهم، بالإضافة إلى صنع وتركيب هذه الآلات بورشة موازية للتدخل التطوعي، وتكوين أطر المركز على عدد من العمليات التي تهمّ صحة هذه الفئة.

محمد أزركي، رئيس جمعية "زهور" للتنمية بجهة سوس ماسة، التي تُسيّر المركز، أورد في تصريح لهسبريس أن الحملة التي تمتد على مدى أسبوع، ويشرف عليها طاقم طبي وشبه طبي من جمعيةAudition SOLIDRITE بفرنسا، يستفيد منها نحو 180 طفلا وتلميذا من الصم الذين يُتابعون دراستهم بمختلف الأسلاك التعليمية بالمركز.

أما أدريان فاكولتماغتيال، المكلف بالتواصل بـAUDITION SOLIDARITE ، فقال في تصريح لهسبريس إن هذه الحملة تُعد الخامسة من نوعها التي يستفيد منها مركز زهور بآيت ملول، والهدف منها يكمن في توفير الآلات السماعة لجميع أطفال وتلاميذ المركز، وتصحيح النطق لديهم، مع تكوين الأطر في صنع هذه الآلات وآليات تصحيح النطق، حتى يكون المركز معتمدا على نفسه في هذا الجانب.

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