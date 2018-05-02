توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

هسبريس - وم ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس أحيانا غائم مع بعض القطرات المتفرقة بالبوغاز والريف وغرب الواجهة المتوسطية والسواحل شمال المحمدية.

كما سيلاحظ مرور سحب غير مستقرة بعد الزوال بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، مع سماء قليلة السحب إلى صافية في باقي المناطق.

وستظهر بعض الزوابع الرملية الخفيفة بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من جنوب البلاد، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات،والهضاب العليا الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 07 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، واللوكوس، والغرب، والشاوية، ودكالة، وعبدة، والشياضمة، وسهول تادلة، والرحامنة والسفوح الشرقية للأطلس، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و16 درجة بكل من السواحل، وسوس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و11 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 10 و15 درجة بالريف والشمال الشرقي، وما بين 16 و20 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الداخلية، والجنوب الشرقي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، ومابين 20 و25 درجة بمنطقة سوس والسفوح الجنوبية-الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائجا بالبوغاز، وهائجا إلى قوي بين كاب غير وطانطان، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.