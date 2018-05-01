وجبات سريعة تكتسح تجمعات عمال الدار البيضاء

هسبريس – محمد لديب

انفرجت أسارير "با الدكالي" وهو يتابع توافد أفواج العمال المحتفلين بفاتح ماي قبالة المدخل الرئيسي لميناء الدار البيضاء، أمام نهاية شارع المقاومة وسط المدينة، على عربته لتناول وجباته السريعة التي قام بإعدادها خصيصا بمناسبة هذا اليوم.

"با الدكالي"، البالغ من العمر 65 سنة، لا يعترف بشيء اسمه عطلة أو فاتح ماي، فهذه المصطلحات لا تجد لها طريقا في الحياة اليومية لهذا البائع المتجول بين المناطق الصناعية وشواطئ الدار البيضاء، بحثا عن مدخول مالي يومي يكفيه قوت يوم عياله ويجنبه السؤال.

لم يسع هذا العجوز سوى التعبير عن فرحه عن طريق ابتسامته العفوية، وهو يناول زبائنه وجباتهم لسد رمقهم ولتناول الشاي المغربي والقهوة التي يقوم بإعدادها على الطريقة المنزلية التقليدية.

وجبات سريعة ابتداء من 4 دراهم مع كأس شاي أو قهوة بدرهم ونصف تلاقي إقبالا وسط العمال المحتفلين بيومهم النقابي العالمي، نظرا لتلاؤمها مع قوتهم الشرائية المتضررة أصلا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.

أغلب العمال يقبلون على وجبة البيض المسلوق والجبن أو زيت الزيتون وكأس شاي منعنع بسعر يكاد يلامس خمسة دراهم، يتناولونه وهم يناقشون مشاكل حياتهم اليومية المالية بالأساس، خاصة في ظل استقرار الحد الأدنى للأجور وعدم تحركها منذ سنوات، رغم الارتفاع المتزايد لكلفة المعيشة، دون الحديث عن غياب التغطية الاجتماعية والصحية لفئة عريضة من اليد العاملة التي تشتغل في قطاع الصناعات الغذائية والبناء على وجه الخصوص.

غير بعيد عن منطقة ميناء الدار البيضاء، وفي حي درب عمر بالضبط، يجلس معظم العمال في حلقات حول باعة الوجبات السريعة بعد انتهائهم من استعراضهم الاحتفالي، ويتناولون وجبات رخيصة الثمن ضعيفة التغذية وقد أنهكتهم أشعة الشمس الحارقة.

هنا العمال شرعوا في فتح نقاش حول اقتراب شهر رمضان ومصاريفه الإضافية، وهم يؤكدون أن هذه المصاريف الإضافية سيحاولون تفاديها باتباع نفس طريقة وحجم الاستهلاك في الأيام العادية، أو ينتظروا انخفاض الأسعار والزيادة في الأجور...قبل أن ينفجروا بالضحك وهم على يقين بأن حلم تراجع الأثمان ورفع الأجور مستحيل التحقق.