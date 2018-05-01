محتجون يقرعون طبول الغضب بشوارع خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

اختارت تنظيمات نقابية الاحتفال بالعيد الأممي للعمّال زوال اليوم بمدينة خريبكة عبر قرع طبول الاحتجاج والتنديد، وإطلاق صافرات الغضب والاستنكار، إذ جعلت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والاتحاد العام للشغالين بالمغربUGTM ، الطبول والصافرات في مقدّمتي المسيرتين العمّاليتين اللتين جابتا عددا من الشوارع الكبرى لعاصمة الفوسفاط.

احتجاج عمالي وصمتٌ حكومي

عبد السلام برماكي، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أشار إلى أن "احتفالات فاتح ماي لهذه السنة تأتي، للأسف الشديد، في ظل حكومة العثماني الصامتة، التي قدّمت عرضا لا يرقى بأي شكل من الأشكال إلى مستوى المطالب والحقوق التي تنادي بها الشغيلة"، مشدّدا على أن "السنوات السبع الماضية مرت بدون تسجيل أي زيادة في الأجور، لتعرض حكومة العبث في النهاية زيادة بقيمة لا تتجاوز 300 درهم، ومقسّمة إلى ثلاث سنوات"، وفق تعبيره.

وأضاف برماكي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة الصامتة لم تراع في عرضها المشاكل التي يعيشها المواطن المغربي، خاصة على مستوى رفع الدعم والزيادة في الأسعار"، داعيا إياها إلى "ضرورة الاحتكام إلى العقل، لأن المغرب اليوم يعيش احتقانا اجتماعيا خطيرا، ومن المفروض على الحكومة الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن تنصت إلى الواقع والشارع، وأن تضع القطار الاجتماعي على سكته الصحيحة".

وردّد المشاركون في مسيرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل شعارات عديدة، من بينها "حكومة الأزمات، لا أجور لا معاشات"، و"أهيا واهيا..واللّي حاكمينّا مافيا"، رافعين في الوقت ذاته لافتات كُتب عليها "لا للمتابعة القضائية للنقابيين"، و"لا لضرب القدرة الشرائية"، و"نطالب بحوار جاد ومسؤول"، و"الوساطة في العمل.. عودة إلى زمن السخرة"، و"كفى من تكميم الأفواه"، و"نطالب بإنصاف شغيلة القرى المنجمية وساكنتها، والاستجابة لمطالبها المادية والاجتماعية".

احتفال أممي ومطالب محلية

أما احتفال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعيد العمال فعرف مشاركة لحسن حداد، أحد قياديي حزب الاستقلال، ووزير السياحة السابق، رفقة عدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين بـUGTM الذين تعاقبوا على إلقاء كلمات بالمناسبة، تطرّق بعضها لتاريخ المغرب المرتبط بفترة الاستعمار والتضحيات التي قام بها المناضلون من أجل استقلال البلاد؛ فيما سلّط بعضها الآخر الضوء على الوضع الذي تعيشها البلاد في الوقت الراهن، خاصة ما يرتبط بالجانب الاجتماعي للشغيلة.

وفي هذا الصدد أشار مصطفى مربّي، الكاتب المحلي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بخريبكة، إلى أن "التنظيم النقابي يحتفل بعيد أممي توفيّ من أجله أناس، وبفضل تضحياتهم ننعم الآن بالتغطية الصحية وساعات العمل المحدّدة والعطلة السنوية وغير ذلك"، مضيفا: "على المستوى المحلي نطالب إدارة المجمع الشريف للفوسفاط بالالتفات إلى أبناء مدينة خريبكة وتشغيلهم من خلال تطبيق الفصل السادس من القانون المنجمي، وإعادة 26 شابا ضحايا فوج 2009 إلى عملهم، والإسراع في تشغيل مجموعة 800 لأوسيبي سكيلز".

وفيما طالب مربّي، عبر تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بضرورة "وضع حد للتضييق النقابي الذي يعيشه العاملون بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بخريبكة"، عمل المشاركون في احتفالات "ا.ع.ش.م" على حمل تابوت كُتب عليه "القدرة الشرائية"، مردّدين شعارات مختلفة، من ضمنها "هذا المغرب الجديد..مغرب الجنوية والتشريد"، و"واك واك على شوهة، الأستاذة ضربتوها، والمدرسة بعتوها، والكرامة نسيتوها، والحرية قمعتوها، والتربية فسّدتوها، والمعيشة غليتوها، والأجور جمّدتوها".

لحسن الداودي يناضل مع العمّال

وفي وقت قرّرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT بخريبكة الاحتفال بعيد العمّال بمدينة الدار البيضاء، عمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM على تنظيم احتفال مشترك بين مختلف المكاتب الإقليمية والمحلية بجهة بني ملال خنيفرة، من خلال الاحتشاد وسط ساحة المسيرة الواقعة وسط مدينة خريبكة، بحضور القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي يشغل منصب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

"معبؤون من أجل الوحدة الترابية، ومناضلون من أجل الكرامة العمالية، ورافضون لتصفية القضية الفلسطينية"، شعار اختاره الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للاحتفال بعيد العمال، وقال عنه عبد الله حماني، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة بني ملال خنيفرة، إنه "شعار واضح، ومن بين ما يشير إليه نقطة تهمّ العمال ومرتبطة أساسا بالحوار الاجتماعي الذي عاش سبع سنوات عجاف، سواء مع الحكومة السابقة، أو مع الحكومة الحالية التي لم تستطع مؤخرا الوصول إلى اتفاق مع النقابات".

وفي وقت رفع المشاركون في مسيرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لافتات وردّدوا شعارات عديدة، من بينها "المفسدون في هذه البلاد محميون"، و"ناضل يا مناضل، من أجل الكرامة والحرية والحقوق..."، قال عبد الله حماني، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لازلنا نطالب الحكومة بالتحلي بالشجاعة والجدية لتلبية مطالب الشغيلة، وما ينتظرنا كتنظيم نقابي أكثر وأكبر من تلك المطالب، لأن لدينا قضايا تهم الوطن ككل".

تضامن هنا..وعتاب هناك

يشار إلى أن بعض المسيرات الاحتجاجية مرّت بجانب المقرات والتجمعات الخطابية لنقابات أخرى، فيما اختلفت ردود فعل العمّال حسب التنظيمات النقابية، إذ تبادل عمال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب التحيات العمّالية في ما بينهم، وهو الأمر الذي حصل بين الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، غير أن مرور مسيرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقرب من مكان تجمع الذراع النقابي لحزب العدالة للتنمية عرف بعض التشنجات من بعيد.

وفي هذا الصدد، ردّد الكونفدراليون على مسامع المنضوين تحت لواء الـ.ا.و.ش.م، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، شعارات غاضبة من ضمنها "باراكا من الفساد، راكم شوّهتو لبلاد"، و"الشتا صبّي صبّي، العثماني فضحو ربّي"، ما دفع باشا المدينة وبعض عناصر الشرطة إلى الوقوف بين الفريقين تحسّبا لأي أمر طارئ، في وقت اكتفى الاتحاديون برفع شارة النصر في وجه الكونفدراليين، تعبيرا منهم عن أن النضال من أجل مطالب الشغيلة يجمع ويهمّ الجميع.

أما مرور مسيرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشارع الروداني فدفعت المحتجين المشاركين في احتفالات الاتحاد المغربي للشغل UMT إلى ترديد شعارات ضد حكومة العثماني، من بينها "عليك لامان عليك لامان، لا حكومة لا برلمان"، قبل أن يسترسلوا في رفع أصواتهم بالقول "بالوحدة والتضامن، اللي بغيناه يكون يكون"، و"وحدة وحدة يا عمال، ضد القمع والاستغلال"، في وقت تابع مسؤولون أمنيون وممثلو السلطات المحلية الأوضاع وعملوا على تيسير مرور المسيرات بسلام رغم "الاحتكاكات اللفظية".