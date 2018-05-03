مجلس الدار البيضاء يسعى إلى تنشيط الشواطئ

هسبريس – محمد لديب

قرر المكتب المسير لمجلس مدينة الدار البيضاء الاستعانة بمؤسسة محمد السادس للبيئة من أجل تأهيل شواطئ المدينة التي تعاني من مجموعة من المشاكل المرتبطة بعدم قدرة الشركات الخاصة التي ينتدبها المجلس على مسايرة متطلبات مرتادي هذه الشواطئ، وخاصة المصطافين في فترة الذروة خلال فصل الصيف.

وسينظر أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي سيعقد دورته العادية لشهر ماي اليوم الخميس، في موضوع دراسة وتوقيع مشاريع اتفاقية شراكة بين جماعة الدار البيضاء ومؤسسة محمد السادس للبيئة حول تنظيم وتجهيز وصيانة وتنشيط شواطئ للا مـريم وعيـن الذئاب والنحلة بمنطقة عين السبع خلال الفترة 2018-2020.

وستتيح هذه الاتفاقية، بحسب مصدر من مجلس مدينة الدار البيضاء، التوفر على مخطط متكامل لتأهيل شواطئ العاصمة الاقتصادية والرقي بها إلى مصاف أفضل شواطئ المغرب، على غرار الشواطئ الشهيرة بشمال وجنوب المغرب.

وتنصب بنود الاتفاقية التي ستعرض على أنظار منتخبي المدينة للتصديق عليها في الدورة للعادية للمجلس، المقرر عقدها بداية الشهر الجاري، على تجهيز هذه الشواطئ بوسائل الترفيه التي تستهدف الأطفال والأسر التي تتوجه للاستجمام بكورنيش الدار البيضاء في عين الذياب وشاطئ النحلة.

الاتفاقية ستساعد أيضا على تزويد هذه الشواطئ بوسائل ترفيه رياضية ثابتة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل أوساط ساكنة البيضاء، عبر تجهيزات شبيهة بتلك المنتشرة في كبريات المدن الشاطئية العالمية.

وسيتم إنشاء فضاءات لاستقبال الشباب والمراهقين لتوفير شروط ممارسة رياضاتهم المفضلة، خاصة الجيل الجديد من الرياضات الشبابية.

ويرتقب أن تطلق مشاريع للإنترنيت الجماعي فائق السرعة، في إطار سياسة تحول الدار البيضاء إلى مدينة ذكية مرتبطة بالشبكة العنكبوتية.