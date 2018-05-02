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كُتّاب وآراء
تخرج الدفعة الأولى للتدريب الترابي بجهة الشرق
أشرف عبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، وجون بيير إلونغ مباصي، الكاتب العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لإفريقيا، بحضور مجموعة من رؤساء الجهات الإفريقية، على تخرج الدفعة الأولى من خريجي برنامج "التدريب الترابي" بجهة الشرق.
ويعد هذا البرنامج، الذي يندرج في سياق التعاون بين مجلس جهة الشرق ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، آلية لمرافقة الفاعلين والمتدخلين في المجال الترابي، وتعزيز قدراتهم على تعبئة الموارد من أجل النهوض بالنمو الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة.
كما يتوخى هذا البرنامج تفعيل سياسة المصاحبة الدائمة للجماعات الترابية بالجهة في علاقتها مع المجتمع المدني، حتى تتمكن من زيادة تثمين إمكانياتها الطبيعية والاقتصادية والثقافية لبلوغ تنمية محلية مستدامة.
وبخصوص الدفعة الثانية من المدربين الترابيين فهي مفتوحة حاليا على الصعيد الإفريقي، وتضم مرشحين قدموا من بلدان إفريقية فضلا عن المرشحين المغاربة، فيما يجري الإعداد لإطلاق الدفعة الثالثة.
وتعتبر تجربة اعتماد برنامج للتدريب الترابي بجهة الشرق فريدة على الصعيد الإفريقي، ومن شأنها تمكين الفاعلين من تملك الآليات التي تساعد على اتخاذ القرارات المثلى في مجالات تتصل بتحقيق غايات التنمية.
وجرى تسليم شهادات التكوين للدفعة الأولى من المدربين الترابيين بجهة الشرق على هامش المنتدى الإفريقي الثاني لمدبري الشأن الترابي ومعاهد التكوين، الذي بحث بمدينة السعيدية قضايا متصلة بآليات تنمية الرأسمال البشري للجماعات الترابية الإفريقية، في أفق بلوغ أهداف التنمية المستدامة في القارة.