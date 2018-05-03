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الرئيسية | جهات | إغلاق منافذ طريق جهوية يغضب مواطنين بالبروج

إغلاق منافذ طريق جهوية يغضب مواطنين بالبروج

إغلاق منافذ طريق جهوية يغضب مواطنين بالبروج
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 03 ماي 2018 - 00:20

نظّم عدد من سكان دوار أولاد حمّو التابع لجماعة مسكورة قيادة ودائرة البروج، الأربعاء، وقفة احتجاجية بمحاذاة الطريق الجهوية رقم 308، للتنديد بما أسموه الأضرار التي لحقتهم بسبب علو الطريق الجهوية التي تخضع للإصلاح؛ ما منعهم من العبور وصعّب مرور ما شيتهم إلى الجهة الأخرى، وفق إفاداتهم.

وفي اتصالات متفرّقة متطابقة لعدد من المحتجّين بجريدة هسبريس الإلكترونية، أكدوا أن مستوى علو الطريق الجهوية التي تخضع للإصلاح، على مستوى دوار أولاد حمّو جماعة مسكورة بين بني خلوك والبروج، عرقل مرورهم، خاصة تلاميذ المدارس وكبار السنّ، وصعّب عبور ماشيتهم.

وطالب السكان المحتجّون عامل الإقليم وباقي الجهات المعنية بمديرية التجهيز بإيجاد حل لفكّ العزلة التي ضربت عليهم بسبب ارتفاع مستوى الطريق؛ ما نجم عنه سدّ بعض المنافذ التي كانت تيسّر العبور للسكان وماشيتهم.

مسؤول بالمديرية الإقليمية للتجهيز بسطات أوضح، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن علوّ الطريق يفرضه تفادي انقطاعها بالسيول خلال فصل الشتاء، موردا أن الأشغال تنصبّ على إعادة تهيئة القناطر والمنشآت الفنية القديمة بناء على مواصفات حديثة تساير تغيير مستوى الطريق الجهوية 308، التي تعرف إصلاحا في مرحلته الثالثة الفاصلة بين بني خلوك والبروج.

ونفى المسؤول بالمديرية الإقليمية إغلاق أيّ منفذ منذ انطلاق الأشغال بالطريق المذكورة من مدينة سطات إلى مدينة البروج، مشيرا إلى أن الأشغال ما تزال جارية، وطمأن السكّان بتسوية جميع المنافذ مع علوّ الطريق بمستوى مقبول يسهّل العبور على المواطنين وماشيتهم، بعد الانتهاء من وضع القناطر في مستواها المطلوب والمناسب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الفيلسوف الخميس 03 ماي 2018 - 00:26
هادشي كنشوفو انا عادي وفكلشي المدن كاين.. اجيو لتمارة وتشوفو انو الفيلات لي فالهرهورة الطريق ديال محمد الخامس عالية و مع ذالك الامور مقبولة
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2 - تعال سكن في لعروبية الخميس 03 ماي 2018 - 00:45
الى رقم 1 صديقي انت تقارن سكان الفيلات في العاصمة بسياراتهم بفقراء مليوحبن في دوار تعالى سكن هنا وخلينا حنا نمشيوا لفيلات اسدو علينا منخرجوش حنا
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3 - الفيلسوف الخميس 03 ماي 2018 - 00:47
واش القنطرة كتكون تحت الارض؟! مالكم ما عجبكمش تعليق ديالي؟
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