24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5806:3413:2917:0720:1621:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. "تكريم المرأة" على الطريقة الإخوانية (5.00)

  2. مجلس التعاون الخليجي يتضامن مع المغرب (5.00)

  3. الخارجية: المغرب يتفهم إنكار وحرج الجزائر (5.00)

  4. كرسي المعارضة (5.00)

  5. أنا أكتب بالأمازيغية وليس بالإيركامية ولا المعيارية ولا الفصحى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "نشطاء يطلقون نداء احتجاج إثر "فاجعة النقوب

"نشطاء يطلقون نداء احتجاج إثر "فاجعة النقوب

"نشطاء يطلقون نداء احتجاج إثر "فاجعة النقوب
محمد ايت حساين
الخميس 03 ماي 2018 - 07:53

بعد الكارثة الإنسانية التي عرفتها منطقة النقوب بإقليم زاكورة، يوم الاثنين، إثر وفاة شخصين، أحدهما قاصر، في الانهيار الجزئي الذي تعرض له أحد المناجم بالمنطقة وبداخله ثلاثة عمال يعملون على استخراج معدن "البارتين"، ليتم انتشال جثتي الضحيتين من تحت الأنقاض بعمق يقارب ثمانية أمتار؛ فيما العامل الثالث نجا من الموت، أطلق عدد من الجمعويين والنشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" نداء "موحدا" يدعون من خلاله إلى تنظيم وقفة احتجاجية واستنكارية إثر "استشهاد" الشابين؛ وذلك أمام مقر المندوبية الإقليمية للطاقة والمعادن بورزازات، صباح يوم غد الجمعة، من أجل مطالبة المسؤولين بفتح تحقيق في الفاجعة وإغلاق جميع المناجم التي لا تحترم الشركات المستغلة لها القوانين الجاري بها العمل، وتطبيق بنود دفاتر التحملات، وفق سعيد أيت صالح، أحد الداعين إلى الوقفة.

وأضاف المتحدث، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوقفة المزمع تنظيمها يوم الجمعة المقبل سيشارك فيها عدد كبير من أبناء حوض المعيدر، ونشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية، وزاد أن "على الدولة تحمل مسؤوليتها في هذه الفاجعة، التي يمكن اعتبارها وصمة عار في جبينها"، مردفا: "المسؤولون عن الأمن بالمنطقة ومسؤولو الطاقة والمعادن لا يقومون بواجبهم الرقابي، ما تسبب في مقتل الشابين".

من جهته قال الفاعل الحقوقي عسو الهموشي: "لا يمكننا إخفاء مسؤولية الدولة في هذه الفاجعة، خصوصا أن أحد الضحيتين قاصر"، مشيرا إلى أن "على وزارة الطاقة والمعادن على المستوى المركزي أن ترسل لجنة لفتح تحقيق مع المسؤولين بورزازات من أجل تحديد المسؤول عن تشغيل الأطفال القاصرين، ليس في المنجم المنهار فقط، بل في جميع المناجم"، وفق تعبيره.

وزاد المتحدث متسائلا في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس: "كيف يمكن تفسير أن الدولة التي تضع قوانين تجرم تشغيل الأطفال تتساهل مع لوبيات من أصحاب المقاولات في تشغيل هذه الشريحة التي من المفترض أن تكون بين جدران الأقسام لو تم توفير ظروف العيش لأسرها؟"، مستطردا: "وقفتنا الاحتجاجية التي سنخوضها يوم الجمعة ستكون سلمية مائة بالمائة، ولن نقبل الخروج عن مطالبتنا المسؤولين بفتح تحقيق وتقديم المتورطين في الفاجعة أمام العدالة"، واختتم: "رغم ألم التهميش والتفقير فإننا سنضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وسنعبر عن رأينا بالسلم والسلمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.