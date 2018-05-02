القضاء يحفظ ملف "برلماني السنبلة" بالمحمدية

هسبريس - عبد الإله شبل

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية حفظ الملف الذي يتابع فيه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية "سعيد.ت"، على خلفية واقعة ادعاء مستشارة جماعية بمجلس الشلالات التابع لعمالة المحمدية تعرضها لاعتداء من طرف منافس ابنه على رئاسة الجماعة.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن وكيل الملك استمع اليوم الأربعاء إلى المستشارة الجماعية المعنية بالأمر، هنية الدريوش، المنتمية إلى صفوف حزب الحركة الشعبية، والتي كانت قد اتهمت المستشار الاستقلالي حسن اليونسي، منافس ابنه على رئاسة الجماعة بعد عزل رئيسها، بالاعتداء عليها داخل دورة للمجلس، قبل أن تعود للتراجع عن اتهامها، إذ أكدت أمام النيابة العامة عدم تعرضها لأي اعتداء.

كما استمع ممثل النيابة العامة إلى المستشار الجماعي حسن اليونسي، عن حزب الاستقلال، الذي أصر على عدم تعريضه للمستشارة الجماعية للضرب، مؤكدا توفره على شهود على ذلك، قبل أن تعدل المستشارة عن اتهاماتها السابقة له.

وقرر وكيل الملك بابتدائية المحمدية، بعد الاستماع إلى الشهود، وهم مستشارون جماعيون، حسب مصادر هسبريس، حفظ الملف المثير للجدل؛ فيما جرت متابعة المستشارة الجماعية التي "أنبها ضميرها"، وفق تعبيرها، في حالة سراح.

واستغربت المستشارة الجماعية هنية الدريوش، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، اتخاذ هذا القرار في حقها من طرف النيابة العامة لكونها تراجعت عن تصريحاتها السابقة.

من جهته، استغرب المستشار الجماعي حسن اليونسي قرار النيابة العامة بالمحمدية، مشددا على أنه لن يسكت عما جرى وسيراسل الجهات المختصة على الصعيد المركزي.

وشدد المتحدث نفسه، ضمن تصريحه للجريدة، على أن ما يثير الاستغراب أن الشهود، وهم أعضاء بالمجلس، كانت تصريحاتهم غير متطابقة بخصوص واقعة اتهامه بالاعتداء على المستشارة الجماعية.

وتفجرت وقائع هذه القضية المثيرة للجدل بعدما عادت المستشارة المحسوبة على البرلماني "سعيد.ت"، لتطلب الصفح من المستشار عن حزب الاستقلال، والذي حكمت عليه المحكمة حينها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعته بتهمة الاعتداء والضرب والجرح.

وكشفت المستشارة خلال طلبها الصفح من المستشار الجماعي أن البرلماني المذكور كان وراء تحريضها ضده وحبك سيناريو اتهامها له بالضرب والجرح، مستعملا في ذلك طبيبا سلمها شهادة تفيد بتعرضها للإصابة.

ودخلت عناصر الدرك الملكي على الخط، إذ جرى فتح تحقيق مع البرلماني المذكور، وطبيب بإحدى المصحات بالدار البيضاء، وعدد من المستشارين الجماعيين، عقب تقدم المستشار الاستقلالي بشكاية في الموضوع، إثر توصله باعتراف من المستشارة المذكورة.