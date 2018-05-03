مجلس المحمدية ينتظر التخلص من الركود التنموي

هسبريس- عبد الإله شبل

يرتقب أن تشهد دورة مجلس مدينة المحمدية التي ينتظر أن تعقد اليوم الخميس صراعا حادا بين الأعضاء المحسوبين على حزب العدالة والتنمية، الذي يسير الجماعة، إثر الخلافات التي طرأت بينهم منذ حل الكتابة الإقليمية للتنظيم.

ومن المنتظر أن تكشف "دورة ماي" خلافات أعضاء الحزب، خاصة أن العديد من المستشارين الجماعيين يرفضون تعيين نجيب البقالي، كاتب المجلس، كمنسق لهم ومتحدث باسمهم.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن جدول الأعمال سيعمق الصراع بين رئيس المجلس، حسن عنترة، ومعارضيه المنتمين إلى الاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، وكذا الأصالة والمعاصرة، خاصة أن معظم نقاطه تعد حساسة ويرفض البعض إثارتها.

ومن بين النقاط التي سيتم التداول فيها وضعية السوق البلدي (الجوطية)، وكذا وضعية المؤسسات الصحية بالمدينة، خاصة أن الرئيس السابق للمجلس، محمد العطواني، كان يتحدث عن إحداث مستشفى إقليمي بالمدينة، غير أنه لم يتم تشييده إلى حد الساعة؛ كما أن رد وزير الصحة كان واضحا بخصوص عدم برمجة أي مستشفى بها.

كما ستعرف هذه الدورة وضع اليد على جرح النظافة، إذ سيتم التصويت على دفتر التحملات الخاص بتدبير القطاع بعد انتهاء العقد المبرم مع شركة "سيطا" في أكتوبر المقبل.

وبالنظر إلى كون مدينة المحمدية تعد من أكثر المدن انتشارا لدور الصفيح، فإن المجلس قرر التداول في وضعية السكن الصفيحي؛ وهو الأمر الذي سيجعل القاعة المحتضنة للدورة تعرف توافدا لساكني "الكاريانات".

وأكد مصدر من المجلس الجماعي أن الهدف من وضع هذه النقاط المثيرة بجدول أعمال "دورة ماي" يتمثل في تحريك الماء الراكد والملفات التي من شأنها إخراج المدينة من الوضعية التي تعيشها. كما ستكون هذه الدورة، يضيف متحدثنا، "اختبارا لكل الأعضاء حول مدى جديتهم في الدفع بعجلة التنمية، وتفادي البلوكاج الذي يكون لأسباب سياسوية وليس لأغراض في صالح الساكنة والمدينة".