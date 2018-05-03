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الرئيسية | جهات | التقدم والاشتراكية يحتفظ برئاسة جماعة "الرتبة"

التقدم والاشتراكية يحتفظ برئاسة جماعة "الرتبة"

التقدم والاشتراكية يحتفظ برئاسة جماعة "الرتبة"
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 03 ماي 2018 - 06:24

تمكن عبد اللطيف البقالي القاسمي، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، من الفوز برئاسة الجماعة القروية الرتبة، وذلك عقب الانتخابات التي جرت، الأربعاء، بمقر هذه الجماعة التابعة لإقليم تاونات، لإعادة اختيار رئيس ومكتب جديدين للمجلس.

وتأتي هذه الانتخابات بعد تنفيذ الحكم الصادر، مؤخرا، عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، ضد عبد الحق أبو سالم، الرئيس السابق لهذه الجماعة، والمنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، والذي قضت، من خلاله، بتجريده من مهمة رئاسة الجماعة وعضوية المجلس الإقليمي لتاونات.

وجاء هذا الحكم بناء على دعوى رفعها حزب نبيل بنعبد الله، اتهم فيها الرئيس السابق لجماعة الرتبة بـ"الترحال السياسي"؛ وذلك على خلفية دعمه نور الدين قشيبل، مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة غفساي القرية، في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ضدا على مرشح رمز "الكتاب"، محمد الحناوي، الذي ترشح في هذه الانتخابات بالدائرة ذاتها.

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