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الحجابة الملكية تقدّم هبة لضريح بن مشيش

الحجابة الملكية تقدّم هبة لضريح بن مشيش
هسبريس من الرباط
الخميس 03 ماي 2018 - 06:31

قام وفد رسمي برئاسة سعد الدين اسميج، نائب الحاجب الملكي، بإحياء حفل ديني بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش، الأربعاء؛ "وذلك في إطار تخليد ذكرى 15 شعبان الدينية، وجريا على العادة المألوفة والسنة الحميدة كل سنة"، حسب معطيات صادرة عن عمالة إقليم العرائش.

وأوضحت المصادر ذاتها أن "الحفل المقام بفناء ضريح الولي الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش حضره عامل إقليم العرائش، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، ونقيب الشرفاء العلميين، وعدد غفير من طلبة القرآن الكريم الذين تلوا جماعة آيات بينات من الذكر الحكيم، وبعدها تمت تلاوة الصلاة المشيشية".

وجاء في المعطيات ذاتها أن "نائب الحاجب الملكي قدّم هبة ملكية كريمة للشرفاء العلميين، سيرا على العادة الحميدة لأمير المؤمنين في العناية بالأولياء الصالحين وحفدتهم".

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