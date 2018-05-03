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كُتّاب وآراء
جمعيات ترفض استغلال الأطفال في المناجم
ما زالت الكارثة الإنسانية، التي عرفتها منطقة أوسديدن ضواحي النقوب بإقليم زاكورة أول أمس الاثنين، تجلب تضامن الجمعيات المدنية بالمنطقة مع عائلتي الضحيتين، اللذين قتلا نتيجة الانهيار الجزئي لمنجم البارتين أثناء قيامهما بأشغال في عمق ثمانية أمتار، إلى جانب شخص آخر نجا من الموت.
وفي هذا الإطار، عبّرت العشرات من الجمعيات المدنية النشيطة بقيادة النقوب، في بيان موحد تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، عن ترحمها على روحي الشهيدين سعيد حجاج ومحمد قاسي وتقديم العزاء إلى عائلتهما وأقاربهما، مطالبة بضرورة "فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه".
وأعلنت الجمعيات، في بيانها المصاغ حول هذه الفاجعة الإنسانية، عن "تضامنها بشكل تام مع عائلتي الشهيدين في سعيهما إلى الحصول على تعويضات"، و"تنديدها بالظروف المزرية التي يعيشها عمال المناجم بالمنطقة" بالإضافة إلى رفضها "استغلال الأطفال القاصرين في المناجم".
ودعت الجمعيات المدنية النشيطة بقيادة النقوب السلطات المعنية إلى "مراقبة ظروف العمل بالمناجم والحرص على سلامة العمال"، يضيف البيان ذاته.