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كُتّاب وآراء
"السلامة الصحة" تنفي مرض ذبائح مجزرة أحفير
أكدت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة الشرق أن جميع اللحوم المراقبة بمجزرة أحفير (إقليم بركان) والمختومة بطابع التفتيش الصحي البيطري "سليمة ولا تشكل أي خطر على صحة وسلامة المستهلك"، في ردّ على ما جرى تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص "ذبح مواشي مريضة بمجزرة أحفير بتواطؤ مع الطبيب".
وأضافت المديرية، في بيان صادر عنها بالمناسبة، أن "جميع الذبائح بمجزرة أحفير تخضع يوميا للمراقبة قبل الذبح، وللتفتيش الصحي البيطري بعد الذبح من طرف طاقم تقني بيطري تابع للمصلحة البيطرية الإقليمية لبركان".