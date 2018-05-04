مطلب حرية المعتقلين يعيد الاحتجاجات إلى جرادة

هشام بوعلي*

تجددت الاحتجاجات في عدد من أحياء مدينة جرادة مساء أمس الخميس، للمطالبة بإطلاق سراح باقي المعتقلين الذين أوقفوا في الأسابيع الماضية. وتعود هذه الاحتجاجات بعد توقف دام أزيد من شهر من المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين.

وأوضح مصدر من داخل حراك جرادة، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأمر "اقتصر على بعض الأحياء، وبالخصوص حي المنار، أحد أكبر أحياء المدينة، والذي عادة ما يعرف مسيرات مصغرة وحلقات نقاش وأشكالا نضالية مختلفة، في حين أن الشوارع الرئيسية لم تشهد أي احتجاجات"، على حد قوله.

وأردف المصدر ذاته بأن "هذه المسيرات لا تشبه المسيرات السابقة التي كانت تعرف مشاركة كبيرة من المواطنين؛ لأن الاحتجاجات لم تعد بذلك الزخم والحدة بعدما نجحت السلطات في الاحتواء النسبي للحراك؛ بعد أن قامت باعتقالات في صفوف قياداته، بالإضافة إلى الإنزال الأمني الكبير، والخوف الذي يعم المدينة"، وزاد: "غير أنه ما تزال هناك ارتدادات، وإلى حدود الساعة ننتظر صدور الأحكام في حق باقي المعتقلين قبل القيام بأي إجراء تصعيدي".

وأضاف المصدر ذاته: "هناك حوار جديد سيجمع نشطاء الحراك بالسلطات المحلية يوم غد السبت، وسندافع خلاله عن ملفنا المطلبي الذي وضعناه، وسنطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين بدون استثناء".

في السياق ذاته أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة في شهر أبريل الماضي حكما بالإفراج عن سبعة معتقلين بعدما قضت بأحكام حبسية مع وقف التنفيذ، بعد أن وجهت لهم تهما بـ"إهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف والإيذاء، ما ترتب عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد، والتحريض على العصيان، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية".

يذكر أن الاحتجاجات ابتدأت في 22 دجنبر الماضي إثر وفاة شقيقين في منجم عشوائي للفحم الحجري، وتأججت بعد مصرع شاب ثالث في منجم آخر.‎

ويتظاهر المحتجون ضد الضعف الاقتصادي، وغياب فرص العمل، وسط وعود من الحكومة بالعمل على الاستجابة للمطالب الاجتماعية لسكان المدينة، بعد زيارة رئيس الحكومة إلى مدينة وجدة فبراير الماضي.