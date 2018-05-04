برلمانيون أطفال يطالعون أعمال جهة الشرق

هسبريس من وجدة

استقبل عبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، وبحضور خالد سبيع، النائب الأول لرئيس الجهة، أعضاء برلمان الطفل الممثلين لجهة الشرق، للاطلاع على أعمال ومنجزات مجلس الجهة.

واستعرض بعوي، أمام ممثلي جهة الشرق ببرلمان الطفل والأطر التربوية الحاضرة لحفل الاستقبال، تجربته الشخصية والمشاريع التي أنجزها مجلس جهة الشرق بمختلف أقاليم الجهة لفائدة الأطفال.

وأعلن رئيس جهة الشرق عن عقد دورة استثنائية لمجلس الجهة يحضرها أعضاء برلمان الطفل ورؤساء المصالح اللاممركزة لمناقشة أولويات الطفولة وبرنامج عملهم على المستوى الجهوي، وكذا تلقيهم لتوضيحات كافية عن جميع اهتماماتهم وتساؤلاتهم باعتبارهم مستقبل الجهة والبلاد.

وكان حفل الاستقبال فرصة سانحة لأعضاء برلمان الطفل لإثارة مجموعة من المشاكل على مستوى جهة الشرق، والتي همت مجموعة من المواضيع التي تخص قضايا الطفولة والتنمية الجهوية.

ومن جانبه، سلطت مداخلة خالد سبيع، النائب الأول لرئيس الجهة، الاستراتيجية التنموية التي يشتغل عليها مجلس جهة الشرق، والتي يولي من خلالها أهمية كبرى لقضايا الطفولة.

ويذكر أن برلمان الطفل، الذي يعد مؤسسة وطنية للتربية على المواطنة وإعداد أجيال من الأطفال البرلمانيين للمساهمة الفعالة في الحوار الوطني والتنمية المستدامة، يضم 395 طفلا برلمانيا جرى اختيارهم حسب التقطيع الانتخابي الحالي واللائحة الوطنية.