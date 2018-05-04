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الرئيسية | جهات | برلمانيون أطفال يطالعون أعمال جهة الشرق

برلمانيون أطفال يطالعون أعمال جهة الشرق

برلمانيون أطفال يطالعون أعمال جهة الشرق
هسبريس من وجدة
الجمعة 04 ماي 2018 - 17:15

استقبل عبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، وبحضور خالد سبيع، النائب الأول لرئيس الجهة، أعضاء برلمان الطفل الممثلين لجهة الشرق، للاطلاع على أعمال ومنجزات مجلس الجهة.

واستعرض بعوي، أمام ممثلي جهة الشرق ببرلمان الطفل والأطر التربوية الحاضرة لحفل الاستقبال، تجربته الشخصية والمشاريع التي أنجزها مجلس جهة الشرق بمختلف أقاليم الجهة لفائدة الأطفال.

وأعلن رئيس جهة الشرق عن عقد دورة استثنائية لمجلس الجهة يحضرها أعضاء برلمان الطفل ورؤساء المصالح اللاممركزة لمناقشة أولويات الطفولة وبرنامج عملهم على المستوى الجهوي، وكذا تلقيهم لتوضيحات كافية عن جميع اهتماماتهم وتساؤلاتهم باعتبارهم مستقبل الجهة والبلاد.

وكان حفل الاستقبال فرصة سانحة لأعضاء برلمان الطفل لإثارة مجموعة من المشاكل على مستوى جهة الشرق، والتي همت مجموعة من المواضيع التي تخص قضايا الطفولة والتنمية الجهوية.

ومن جانبه، سلطت مداخلة خالد سبيع، النائب الأول لرئيس الجهة، الاستراتيجية التنموية التي يشتغل عليها مجلس جهة الشرق، والتي يولي من خلالها أهمية كبرى لقضايا الطفولة.

ويذكر أن برلمان الطفل، الذي يعد مؤسسة وطنية للتربية على المواطنة وإعداد أجيال من الأطفال البرلمانيين للمساهمة الفعالة في الحوار الوطني والتنمية المستدامة، يضم 395 طفلا برلمانيا جرى اختيارهم حسب التقطيع الانتخابي الحالي واللائحة الوطنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الوطنية الجمعة 04 ماي 2018 - 17:23
فين هما البرلمانيين الصغار الذين حضروا سابقا الى مجلس النواب وتركوا دروسهم ومدارسهم للاشتغال كأطفال على مجموعة من التوصيات ها هم الان شبابا لكنهم لم يصلوا الى شيء لان القرار ليس قرارهم ولأن هناك من يتحكم فيها
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2 - اوجي الجمعة 04 ماي 2018 - 17:46
صراحة اطفال فنونين مساكن البراءة باينة فعويناتهم امرات ويتك ويتك على ضحيكة عندهم خداو تصورات مع عميمهم بيوي وجلسو فطبلة بحال الكبار دفقة حنان و اهتمام بهاد البراعم وتصيبهم مساكن حاسين باللحظة صراحة كي يكونوا صغار يكونوا فنونين بصح كيكبرو يبقاو يديرو بسالات بزاف ههههه
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3 - اقوال لن تموت.. الجمعة 04 ماي 2018 - 17:47
الاشخاص يموتون واقوال بعضهم لن تموت بموتهم.شاهدت مرة على شاشة التلفزة الفرنسية رئيس البرلمان الفرنسي الر احل *سوgان*Mr Seguin وهو يستقبل البرلمانيين الصغار لبلده وهو منتش ايما انتشاء بجرءتهم في وضع اسئلتهم بدون اية خلفية سياسية بل لمجرد انهم ينقلون ما يعيشونه ويشاهدونه في محيطهم..اعتلى Seguin المنصة وقال للاطفال**انني انحني امامكم تقديرا لكم على مجهودكم وصراحتكم في تحليل وضعية بلدكم من منظوركم المحايد..واتعجب كيف لاطفال في سنكم ان يتصرفوا مثل الرجال كما اتاشف لرجال يتصرفون تصرف الاطفال**..وينطبق هدا على*برلمانيينا*الدين يتصرفون تصرف الاطفال سواء في مداخلاتهم او في تعاملهم لبعضهم البعض..والسبب في دلك انهم يقدمون ما هو-شخصي- حزبي وداتي على ما هو عام ووطني...اعني الانا والحزب قبل الوطن.
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