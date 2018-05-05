إدارية أكادير تعصف بقرار طرد أستاذات متعاقدات

هسبريس – نور الدين إكجان

قررت المحكمة الإدارية بأكادير، إلغاء الحكم الصادر في حق 3 أستاذات جرى في يناير الماضي مَنْعُهُنَ من التدريس، بسبب عدم ملاءمة شواهدهن مع ما تَسْتَلْزِمُهُ مهنة التعليم من دبلومات، على حد تعبير أكاديمية جهة سوس ماسة، التي أشرفت على عملية التوقيف، دون صرف مستحقات الأشهر الستة التي اشتغلنها.

القرار، الذي أصدرته المحكمة، جاء بصيغة قطعية غير قابلة للاستئناف، ويأتي من أجل إعادة الأستاذات إلى الفصل بشكل فوري والتأشير على أجورهن، بعد أن منع الخازن العام للدولة من صرفها بسبب مشكل الدبلومات غير الملائمة.

وفي السياق ذاته، أوضحت نزهة مجدي، منسقة الأساتذة المتعاقدين بجهة سوس ماسة، أن مُحَاوِري مدير الأكاديمية من التنسيقية دافعوا في وقت سابق عن ملف الأستاذات اللواتي اشتغلن لأزيد من 6 أشهر،دون أن تدفع لهن مستحقاتهن المادية، تحت دعوى عدم ملاءمة الشواهد، بالرغم من أنهن تحصلن على دبلوم مهندس دولة، وبميزة جيدة".

وأضافت مجدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأساتذة باشروا سلسلة نضالات مكثفة منذ يناير الماضي، من أجل إنصاف الأستاذات، وجلسوا مع مدير أكاديمية جهة سوس ماسة، من أجل ثنيه عن قرار الطرد؛ لكنه قال بأن الملف الآن تحت أنظار المحكمة الإدارية".

وأوردت مجدي "أن عملية التوقيف جرت في يناير الماضي، بالرغم من أن هؤلاء الأساتذة حاصلون على شهادات عالية تفوق شهادة الإجازة، إذ قضوا خمس سنوات في التحصيل العلمي بعد شهادة الباكالوريا، وتحصلوا على دبلومات مهندسي الدولة".