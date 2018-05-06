توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تكون السماء أحيانا غائمة خلال الصباح، مع قطرات مطرية متفرقة بالسهول المحيطية ما بين الدار البيضاء وطرفاية وسوس ودكالة وعبدة وشياضمة.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والجنوبية والسهول الداخلية.

وستظهر خلال الظهيرة سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات مطرية رعدية ورياح قوية مع عواصف وبرد يحتمل أن تكون فوق الأطلسين الكبير والمتوسط، والمناطق المجاورة، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والهضاب العليا الشرقية والسايس، وستمتد خلال الليل بسهول تادلة، والرحامنة، والحوز والسهول المحيطية الشمالية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة في باقي المناطق.

وستهب الرياح محليا قوية بالبوغاز وضعيفة إلى معتدلة بشمال الأقاليم الجنوبية، وجنوبية شرقية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي بالشمال وشمالية إلى متقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و11 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، وسوس، وشمال الأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية، وما بين 14 و20 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و21 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسواحل المحيطية، والشاوية، ودكالة، وعبدة وسوس، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والغرب، واللوكوس، وسهول تادلة، والرحامنة، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 27 و33 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج على طول السواحل المحيطية.