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حملة صيانة تنظف مقبرة الرحمة في خريبكة

حملة صيانة تنظف مقبرة الرحمة في خريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
السبت 05 ماي 2018 - 23:08

شهدت مقبرة الرحمة بمدينة خريبكة، طيلة اليوم السبت، تنظيم حملة تنظيف وصيانة وُصفت بالشاملة، بمشاركة مجموعة من الفعاليات الجمعوية، إلى جانب عدد من المتطوعات والمتطوعين الذين لم يمنعهم ارتفاع درجة الحرارة من إتمام مبادرتهم تجاه قبور أموات المسلمين.

الحملة المنظمة من طرف جمعية المبادرة النسائية، بشراكة مع جمعية الصحة والتنمية، وبتنسيق مع جمعية هناء للأعمال الخيرية والاجتماعية والسلطة المحلية والمجلس الجماعي وشركة تدبير قطاع النظافة وبعض المحسنين، شملت عمليات جمع الأزبال والنفايات المتناثرة بين القبور، مع إزالة كميات كبيرة من الأعشاب والحشائش التي أغلقت الممرات الصغيرة داخل المقبرة.

وحرص منظمو المبادرة التطوعية على إنشاء بعض الممرات الإسمنتية بين القبور، من أجل تسهيل تنقلات زوار المرفق من جهة، والحيلولة دون نمو النباتات من جديد بين الممرات الضيقة من جهة ثانية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - majid السبت 05 ماي 2018 - 23:34
الهم اجعل عملهم خالصا لوجه الله
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2
2 - مغربية قحة السبت 05 ماي 2018 - 23:34
تحياتي لهم بادرة طيبة للاسف المقابر أصبحت في حالة مزرية و مهملة تقريبا في جل المدن المغربية
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1
3 - عبدالغني السبت 05 ماي 2018 - 23:44
شكراً لكم على هدا العمل النبيل الله اجعلوا في ميزان حسناتكم
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