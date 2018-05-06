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كُتّاب وآراء
مديرية وزارة التربية الوطنية تتوج كفاءات بوزان
بحضور محمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ووفد رسمي ضم منتخبين وفاعلين مدنيين، احتضن المركز الثقافي والاجتماعي للقرب بمدينة وزان حفلا ختاميا لمختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، وهو الموعد الذي جاء تتويجا لموسم دراسي متميز بصمت عليه المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان بوأها مراتب متقدمة في مختلف المسابقات الجهوية والوطنية والعالمية.
الحفل الختامي الذي اختير له شعار "تتويج الكفاءات دعامة أساسية لترسيخ ثقافة الاستحقاق"، يأتي، حسب المنظمين، تتويجا للكفاءات والمبادرات الهادفة، التي شهدتها مديرية وزان.
وشهدت قاعة العرض بالمركز الثقافي والاجتماعي لدعم مبادرات الشباب بوزان عروضا غنائية وتعبيرية وأخرى شعرية ووصلات إبداعية من تجسيد وأداء تلاميذ المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية التعليم بوزان. وهو الحفل الذي يهدف من ورائه المنظمون إلى إرساء ثقافة الاعتراف والامتنان للتشجيع على العطاء.
واستغل منظمو الحفل المناسبة لتتويج فائزين وأصحاب مبادرات هادفة، وكذلك مديري وأساتذة مجموعة من المؤسسات التعليمية بالإقليم.