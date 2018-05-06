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الرئيسية | جهات | زخات رعدية قوية تضرب مناطق المملكة اليوم وغدا

زخات رعدية قوية تضرب مناطق المملكة اليوم وغدا

زخات رعدية قوية تضرب مناطق المملكة اليوم وغدا
هسبريس - و.م.ع
الأحد 06 ماي 2018 - 15:24

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، بأن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة اليوم الأحد وغدا الإثنين بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية أن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة، اليوم الأحد من الساعة الرابعة زوالا إلى غاية منتصف الليل، بكل من خنيفرة وخريبكة وإفران وبني ملال والفقيه بنصالح وأزيلال وقلعة السراغنة والحوز وشيشاوة ومراكش والرحامنة وسطات وبرشيد وبنسليمان والخميسات.

كما ستهم زخات رعدية محليا قوية، ابتداء من العاشرة من مساء اليوم الأحد وإلى غاية منتصف نهار يوم غد الاثنين كلا من القنيطرة والعرائش والرباط- سلا والصخيرات- تمارة والمحمدية والدار البيضاء والنواصر وبرشيد وبنسليمان وسطات وخريبكة والخميسات وخنيفرة والفقيه بنصالح وقلعة السراغنة والرحامنة واليوسفية وآسفي وسيدي بنور.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة في بعض الأحيان ببرد ورياح قوية بالمناطق المذكورة، ويرتقب أن تستمر زوال يوم غد الإثنين، بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، وسهولها الغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد الأحد 06 ماي 2018 - 15:43
اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم حوالينا لا علينا
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44
2 - rachid الأحد 06 ماي 2018 - 15:55
الله سوقيا رحمة وسوقيا غضب (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم)
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-10
3 - ,المغرب العميق الأحد 06 ماي 2018 - 16:11
المغرب الغير النافع (الجنوب الشرقي) حتى الشتاء ما بغاتوا الله احفظ
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-18
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