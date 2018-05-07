اختتام ملتقى تكريم المدرسة المغربية بالمدينة الحمراء

هسبريس من الرباط

اختتم، أمس السبت، ملتقى تكريم المدرسة المغربية الذي نظمه مركز عناية على شرف مؤسسة البشير للتعليم المدرسي بمراكش يومي 4 و5 ماي الجاري.

وعرف برنامج الذاكرة المدرسية استعراض أهم الفترات التاريخية التي كانت فيها "المدرسة المُواطنة" شكلا من أشكال النضال وتكريس الانفتاح على الكفاءات الثقافية بالمدينة، على مستويات عدة، انعكست فعالياتها في ميادين الفن والثقافة والإبداع".

كما نظم مركز عناية، صباح الجمعة، زيارة ثقافية تربوية إلى دار الأمير مولاي علي العلوي المحاذية لمسجد الكتبية وصومعتها، حيث تم تقديم قراءات إبداعية أدبية بعين المكان بألسن متمدرسين بلغات مختلفة، كالعربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

أمسية الاحتفاء، التي أقيمت بالمنتجع الثقافي والسياحي أدوار، عرفت عددا من عروض الشعر والتشكيل والموسيقى، وتوقيع الباكورة الشعرية للفنان والكاتب خالد بلخالفي "أثر الفراشة"، من طرف حمزة واينمان والحسن الهاشمي ومصطفى غلمان.

اللقاء عرف أيضا قراءات شعرية لكل من إسماعيل زويريق، وأحمد الجابري، والطفلة الموهبة الضحى بلقشور، والزجال أحمد مالك العلوي.

كما شهد الحفل الختامي عروضا لـفرقة "توفورست"، وتكريم العديد من الوجوه العربية والمغربية في الفن التشكيلي والموسيقى والأدب، حيث قام مركز عناية في تأثيث "السمبوزيوم" الدولي للفنون التشكيلية بتوشيح فنانين عرب ومغاربة.

كما تم، خلال الحفل ذاته، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسستي مركز عناية والمقهى الصحافي للإعلام.