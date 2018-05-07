شباب "أنفكو" يحتجون ضد التهميش أمام البرلمان

ياسين أوشن

بعد تدهور الوضع الصحي بقرية أنفكو بإقليم ميدلت، مخلفا وراءه ضحيتين اثنتين في ظرف شهر واحد بسبب الإهمال الطبي، نظم العشرات من شباب أنفكو الاثنين صباحا، وقفة بالرباط قبالة البرلمان، للتنديد بالأوضاع المتردية التي تعيشها الساكنة بالقرية.

وفي هذا السياق، أكد أحد المشاركين في الوقفة في اتصال هاتفي مع الجريدة، أنهم شدوا الرحال إلى العاصمة الإدارية أمس الأحد، وتجشموا عناء التعب والسفر، لإسماع صوتهم للمسؤولين على مختلف القطاعات، خاصة قطاع الصحة الذي يقض مضجعهم، مسببا وفيات في صفوف الحوامل والأطفال الصغار.

وأضاف المصدر ذاته في تصريح خص به "هسبريس"، أنهم اضطروا إلى قطع مئات الكيلومترات صوب الرباط للتظلم، بعدما سئموا من دق أبواب عمالة ميدلت، التي تواجههم بوعود واهية تارة، وآذان صماء تارة أخرى، مردفا أن قطاع الصحة ليس هو فقط ما يثير حفيظتهم، بل إن قطاعات أخرى من تعليم وتشغيل ومواصلات وغيرها كثير ليست أحسن حالا.

ومن بين الشعارات التي تحتويها لافتاتهم التي رفعوها حاملين العلم الوطني على أكتافهم؛ "ساكنة أنفكو يحتجون ويستنكرون الأوضاع المتردية بمنطقتهم ويطالبون بالاستجابة لمطالبهم المشروعة"، علاوة على "الأوضاع الصحية بدوار أنفكو في وضع كارثي.. ارفعوا عنا التهميش وعاش الملك"..

جدير بالذكر أن أنفكو عاش على إيقاع وفاة طفل في التاسعة من عمره قبل ثلاثة أسابيع، لتليه امرأة ثلاثينية قبل أيام بسبب الإهمال الطبي وغياب المستلزمات بمستشفى القرية، وهو الوضع الذي أجّج غضب ساكنة القرية، خاصة شبابها الرافض لسياسة تهميش المنطقة على مختلف المستويات.