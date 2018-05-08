معطلون ينكأون "جراح الحراك" بالاحتجاج وسط شوارع الحسيمة

هسبريس – نور الدين إكجان

بعد أزيد من سنة على توقف احتجاجات حراك الريف، بسبب اعتقال قياداته، تعود شوارع الحسيمة إلى طرق باب المسؤولين، من أجل توفير فرص شغل تُنْقِدُ شباب المنطقة من العطالة، بعد أن أعلنت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب عزمها الاعتصام يوم غد الأربعاء أمام مقر جهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة، وخوض شكل نضالي في 15 ماي المقبل أمام مقر المجلس الإقليمي للحسيمة.

وسجّلت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، بالحسيمة، في بيان لها، أن "أعضاءها لن يكونوا ضحايا سذج لوعود زائفة وفارغة من أية محتوى معقول وواقعي، وهذا ما أكده تعامل المسؤولين مع أمر التشغيل محليا إقليميا وجهويا، إذ بعد سلسلة من الحوارات التي باشرتها السكرتارية الإقليمية، والتي خلصت إلى نتائج أساسية على شكل وعود والتزامات بالتشغيل، تبين أن كل المسؤولين قد تنصلوا وتنكروا لكل الكلام الذي كانوا ينطقون به، وهو بمثابة دين على جيدهم".

وفي السياق ذاته، أوضح رفيق حمدوني، نائب الكاتب العام للسكرتارية الإقليمية للمعطلين بالحسيمة، أن "الأشكال النضالية التي سيخوضها المعطلون هي امتداد لحراك الريف، لأنهم جزء لا يتجزأ من عموم الجماهير التواقة للحرية والكرامة والشغل"، مسجلا أن "الجمعية سَتُرْبِكُ كل خطط المخزن في الإقليم، عبر خطواتها التصعيدية".

وأضاف حمدوني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "بعد حراك الريف، أُعْلِنَ عن فتح العديد من المباريات في قطاعات التعليم والجماعات المحلية، وفرضنا تعميم التكوين على جميع المعطلين، وتمكن العديد من أبناء المنطقة من الحصول على فرص عمل؛ لكن الأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية سرعان ما عرقلت الفرص الأخرى، بتدخلها في شؤون الجماعات المحلية، عبر منح كل السلطات لوكالات تنفيذ المشاريع".

وأورد المتحدث أن "الجمعية باشرت، في وقت سابق، سلسلة من الحوارات مع مختلف المجالس المنتخبة منذ 2011، ووَعَدَنَا مختلف المتدخلين بإيجاد حل لمشكل البطالة، وكان آخر وعد من طرفهم قد قُدِمَ في أكتوبر من 2017؛ لكن إلى حدود الساعة لا جديد بخصوص التشغيل، الذي سيكون بوابة إنصاف منطقة الريف المهمشة".

وعن الشكل المزمع تنظيمه في مدينة الحسيمة، قال حمدوني إنه "سيكون داخل العمالة، ويستهدف بالأساس المجلس الإقليمي"، فاسحا المجال أمام كل الخطوات وقرارات المعطلين حول طبيعة الشكل وأهدافه.