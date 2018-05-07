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أمطار عاصفية قوية تداهم عددا من مناطق المملكة
الاثنين 07 ماي 2018 - 21:19
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة إنذارية خاصة، أن بعض مناطق المملكة ستشهد انطلاقا من اليوم الاثنين على الساعة السابعة مساء إلى يوم غد الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا أمطارا عاصفية محليا قوية.
وأوضحت المديرية أن هذه الأمطار العاصفية ستهم محليا أقاليم الحاجب وصفرو ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وبولمان وميدلت وفكيك وجرادة، وستكون مصحوبة أحيانا ببرد وبرياح قوية وعواصف رعدية.
وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم أمطار معتدلة، خلال نفس الفترة، أقاليم إفران وخنيفرة وتازة وتاونات والخميسات والحوز والرحامنة وقلعة السراغنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - houssain الاثنين 07 ماي 2018 - 22:11
الله ماجعلها امطار رحمة وامطار خير على هدا البلد الامين.
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