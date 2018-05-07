24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5206:3013:2917:0820:2021:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. في قوة الاحتجاج الناعم (5.00)

  2. المغرب ينضم رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا (5.00)

  3. الزاكي يعود إلى الجزائر عبر بوابة مولودية وهران (5.00)

  4. الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة يوم الأحد (5.00)

  5. الساقية اليعقوبية .. فضاء بيئي يحتضن حيوانات مهددة بالانقراض (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | أمطار عاصفية قوية تداهم عددا من مناطق المملكة

أمطار عاصفية قوية تداهم عددا من مناطق المملكة

أمطار عاصفية قوية تداهم عددا من مناطق المملكة
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 07 ماي 2018 - 21:19

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة إنذارية خاصة، أن بعض مناطق المملكة ستشهد انطلاقا من اليوم الاثنين على الساعة السابعة مساء إلى يوم غد الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا أمطارا عاصفية محليا قوية.

وأوضحت المديرية أن هذه الأمطار العاصفية ستهم محليا أقاليم الحاجب وصفرو ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وبولمان وميدلت وفكيك وجرادة، وستكون مصحوبة أحيانا ببرد وبرياح قوية وعواصف رعدية.

وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم أمطار معتدلة، خلال نفس الفترة، أقاليم إفران وخنيفرة وتازة وتاونات والخميسات والحوز والرحامنة وقلعة السراغنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ismail الاثنين 07 ماي 2018 - 21:29
she is raining now and thundering
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - houssain الاثنين 07 ماي 2018 - 22:11
الله ماجعلها امطار رحمة وامطار خير على هدا البلد الامين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.