انعقاد مجلس مراقبة للشركة العامة مارتشيكا ميد

هسبريس من الرباط

بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسه، انعقد اجتماع مجلس مراقبة للشركة العامة مارتشيكا ميد، فرع وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، بمشروع أطاليون غولف ريزورت.

ووفق بلاغ صادر عن الاجتماع ذاته، فقد قدم عبد الواحد القباج، نائب رئيس مجلس الوصاية، مختلف النقط التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع قبل أن يترك الكلمة لسعيد زارو، رئيس مجلس إدارة شركة مارتشيكا ميد، الذي استعرض بإيجاز أهم إنجازات الشركة خلال العشر سنوات التي تبعت إنشاءها، خصوصا الأشغال الكبرى لتطهير بحيرة مارتشيكا وأشغال تهيئة موقع أطاليون وكذلك نتائج تسويق المنتجات العقارية.

وأوضح زارو أن سنة 2017 شهدت إنهاء أعمال وتسليم وحدات سكن أكاديمية الغولف وإتمام أشغال التهيئة الأولية لموقع أطاليون وإنهاء أشغال الإنارة العمومية بالموقع والتي تستمد 50 في المائة من الطاقة الشمسية، مانحا الحاضرين نظرة مفصلة حول أنشطة مارتشيكا ميد على مستوى القارة الإفريقية من خلال فرعها مارتشيكا ميد إفريقيا "والتي تميزت بمواكبة الحكومة الإيفوارية في تهيئة وتثمين بحيرة إيبري وخليج كوكودي بأبيدجان فضلا عن إطلاق دراسات الجدوة المتعلقة بحماية وتثمين قناة البانغلان في مدغشقر".

وقد اختتمت أشغال مجلس مراقبة شركة مارتشيكا ميد، وفق البلاغ ذاته، باعتماد العديد من النقط المندرجة في جدول الأعمال؛ من بينها اعتماد خطة عمل ثلاثية 2018-2020 لشركة مارتشيكا ميد، والموافقة على برنامج الاستثمار المؤقت لسنة 2018 بمبلغ 360 مليون درهم، والرفع من رأسمال شركة مارتشيكا ميد من خلال وكالة مارتشيكا بمبلغ 50 مليون درهم، وتغيير نموذج الحكامة والانتقال من شركة مجهولة ذات مجلس وصاية ومديرية إلى شركة مجهولة ذات مجلس إدارة، واستقطاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة.

وتهم خطة العمل الثلاثية، يضيف المصدر، "إطلاق برامج تنقسم إلى أربعة أصناف: تجهيزات التنشيط، وفنادق وإقامات سكنية بوحدات عديدة بمجموع 500 غرفة، وإقامات عقارية بمجموع 470 وحدة، إضافة لتجهيزات أخرى من بينها مسجد، حيث يستلزم تحقيق مخطط العمل الثلاثي غلاف استثماري يقدر ب 1,3 مليار درهم".

وفي ختام أشغال هذا الاجتماع، تمت تلاوة برقية شكر وامتنان وعرفان من قبل أعضاء مجلس المراقبة لشركة مارشيكا ميد إلى الملك محمد السادس.

حري بالذكر أن الاجتماع عرف حضور كل من سعيد زارو، رئيس مجلس إدارة شركة مارتشيكا ميد، وعبد الواحد القباج، رئيس مديرية صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومحمد لمباركي، المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشرق، وخالد سفير، والي مدير عام الجماعات المحلية ممثلا عن وزارة الداخلية، وعبد السلام بنعبو نائب مدير الميزانية ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية، وعبد الرحمن سمار، مدير الشركات العمومية والخوصصة ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية.