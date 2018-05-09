الحي الحسني أكثر الإدارات تأخرا في رخص البناء

هسبريس - محمد لديب

ارتفع عدد الرخص التي تمت معالجتها من طرف المصالح المتخصصة بجهة الدار البيضاء سطات منذ بداية السنة الحالية إلى غاية الثامن من شهر ماي الجاري، وبلغ ما يقارب 2811 رخصة.

وكشفت بيانات رقمية محينة وموثقة، حصلت عليها هسبريس، أن المشاريع الكبرى مثلت ما يقارب 25 في المئة، أي ما يناهز 696 مشروعا، مقابل 2115 مشروعا متوسطا.

وهيمنت مشاريع البناء على مجموع طلبات الرخص التي تم تقديمها بالجهة؛ إذ بلغت 2276 ملفا، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 57 في المئة مقارنة مع الفترة الممتدة ما بين بداية يناير و8 ماي من العام الماضي.

وسجلت مصالح الإدارات المختصة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات أن ما يقارب 700 ملف همت أشغال التغيير والتهيئة.

وفي الوقت الذي سجل فيه شهرا مارس وأبريل أعلى وتيرة على مستوى منح الرخص، كشفت البيانات الصادرة عن مصالح جهة ولاية الدار البيضاء سطات أن معدل دراسة الملفات وتسليم الرخص يقارب 37 يوما.

وبلغت معدلات التأخر 17 يوما بالنسبة لمشاريع التجهيزات السياحية، و13 يوما بالنسبة للمراكز الاجتماعية، وما يناهز 12 يوما للتجهيزات الرياضية.

وجاءت عمالة الحي الحسني على رأس قائمة الإدارات الأكثر تأخرا في منح التراخيص بمعدل تأخر يصل إلى 23 يوما، تلتها عمالة البرنوصي بنحو 17 يوما، ثم عمالة آنفا رفقة عمالة الفداء بنحو 15 يوما.