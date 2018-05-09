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كُتّاب وآراء
تلاميذ يقطفون ثمار "شجرة الكتب" في خريبكة
قطف عدد من التلاميذ والتلميذات، عشية الثلاثاء، كتبا ومراجع تدلّت من إحدى النخلات الواقعة بشارع مولاي يوسف، أمام المركب الثقافي لمدينة خريبكة، من أجل قراءة محتوياتها، والنهل من معين المعرفة التي توفّرها، ومحاولة نشر ثقافة القراءة والمطالعة لدى الناشئة.
ياسين ملاس، رئيس جمعية أجيال المستقبل للتربية والتنمية بخريبكة، أوضح أن "شجرة الكتب تهدف إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على القراءة، وإجراء ما يشبه المصالحة بين القراء والكتب؛ وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 13 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سطرت مجموعة من الأنشطة لتخليد ذكرى انطلاقها، وحظيت جمعية أجال المستقبل للتربية والتنمية بشرف الإشراف على تنظيم شجرة الكتب، ضمن الأنشطة الثقافية المسطرة بالمناسبة".
وأورد ملاس ضمن التصريح ذاته أن "النشاط الثقافي شكّل فرصة لتنظيم ورشة للقراءة، وتوقيع بعض الإصدارات تحت إشراف فرع خريبكة لاتحاد كتاب المغرب، بحضور باشا مدينة خريبكة والمندوبين الإقليميين لوزارتي الثقافة والتربية الوطنية وعدد من الشخصيات".