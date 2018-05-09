جمعية تطالب بتسريع إنجاز طريق جهوية بأكنول

هسبريس من الرباط

دعت جمعية إگزناين للتنمية إلى "ضرورة الإسراع في مباشرة أشغال الطريق الجهوية 510 الرابطة بين أكنول وطهر السوق عبر جماعتي أجدير وبورد"، بعدما توقفت الأشغال بها.

وطالبت الجمعية، في بلاغ لها، باحترام دفتر التحملات المتعلق بالمشروع، والإسراع في فك العزلة عن المناطق القروية بمجموع الجماعات الترابية بمنطقة إگزناين دائرة أكنول.

البلاغ ذاته، الصادر عن اجتماع طارئٍ للجمعية، شدد على "ضرورة تكثيف جهود المجتمع المدني في الترافع حول القضايا الأساسية لعموم ساكنة دائرة أكنول في جميع القطاعات من بنية تحتية، وماء صالح للشرب، وصحة، وشغل، وتعليم...".

وأكدت الجمعية في ختام بلاغها على "انخراطها إلى جانب كل جمعيات المجتمع المدني بدائرة أكنول في كل الأشكال النضالية السلمية، بما لا يتعارض والقوانين الجاري بها العمل".