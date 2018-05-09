إيقاف التكوين يُغضب طلبة بمعهد الزراعة بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

انتفض الطلبة التقنيون المتخصصون بمركب البستنة في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأكادير في وجه إدارة المؤسسة؛ وذلك "ردّا على عدم تدخّلها لحل عدد من المشاكل، وتنديدا بالتماطل والتسويف الممنهج من طرف الجهات المسؤولة".

وأوردت إفادات متفرّقة استقتها هسبريس من الطلبة المحتجّين أنهم "تفاجؤوا بكون الدبلومات الممنوحة لا تحمل الهوية البصرية للمعهد؛ فضلا عن تغيير يطال اسم الشعبة التي كُوِّنوا فيها"؛ ما اعتبروه "عدم اعتراف هذه المؤسسة بالتكوين الذي تلقوه، ما يُهدّد مستقبلهم"؛ موردين: "مباراة الولوج واستعمالات الزمن والامتحانات كلها تمّت باسم المعهد، وفي الأخير تم التملص من الاعتراف بنا وبتكويننا".

وفي جانب آخر اعتبر الطلبة التقنيون المتخصصون بهذه المؤسسة، ضمن بلاغ سابق تتوفر عليه هسبريس، أنهم "يعانون من ظروف الإقصاء والتهميش التي أدت إلى إيقاف التكوين لمدة تزيد عن شهر ونصف"، وأرجعوا ذلك إلى "مجموعة من المشاكل الإدارية التي أصبح الطالب التقني ضحيتها، والتي مهّدت لهذا التوقف، كالحرمان من الاستفادة من الأنشطة البيداغوجية".

وأضاف بلاغ تنسيقية الطلبة التقنيين بمركب البستنة بأكادير: "ندين بشدة ما نتعرض له من ظلم وعدم المسؤولية التي يتصف بها المشرفون علينا". وزاد الطلبة ضمن الوثيقة ذاتها: "ونحن على مشارف نهاية الموسم التكويني، يبقى مستقبلنا رهينا بإتمام تكويننا في أحسن الظروف، بعيدا عن الخلافات الإدارية التي أصبحنا، بشكل أو بآخر، ندفع ثمنها".

وكان الطلبة التقنيون بـIAV أكادير نظموا مسيرة احتجاجية داخل فضاء المعهد، تلتها وقفة أمام مقر إدارة المؤسسة، حيث عمدوا إلى رفع لافتات وشعارات تُنادي بالتدخل من أجل حل كل مشاكلهم، ورفض الحلول التي وصفوها بـ"الترقيعية"؛ كما اختاروا ارتداء زي أسود "لدلالته على القوة والعزيمة والإرادة والاستمرار في النضال حتى تحقيق ملفهم المطلبي والاستجابة لصرختهم".

ومن أجل نيل رأي إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأكادير، ربطت هسبريس الاتصال بمديره، فريد لقجع، غير أنه رفض الإدلاء بأي توضيح في الموضوع، مكتفيا بالقول إنه لا يمكنه إعطاء أي تصريح صحافي عبر الهاتف.