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الرئيسية | جهات | خريبكة تسجل أعلى التساقطات المطرية بالمملكة

خريبكة تسجل أعلى التساقطات المطرية بالمملكة

خريبكة تسجل أعلى التساقطات المطرية بالمملكة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 ماي 2018 - 13:00

فيما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء :

- خريبكة : 67 ملم

- مراكش : 26 ملم

- إفران: 5 ملم

- بني ملال: 4 ملم

- ميدلت وورزازات: ملمتران

- الصويرة وتارودانت : ملمتر واحد.

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