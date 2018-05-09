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خريبكة تسجل أعلى التساقطات المطرية بالمملكة
الأربعاء 09 ماي 2018 - 13:00
فيما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء :
- خريبكة : 67 ملم
- مراكش : 26 ملم
- إفران: 5 ملم
- بني ملال: 4 ملم
- ميدلت وورزازات: ملمتران
- الصويرة وتارودانت : ملمتر واحد.