خريبكة تسجل أعلى التساقطات المطرية بالمملكة

هسبريس من الرباط

فيما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء :

- خريبكة : 67 ملم

- مراكش : 26 ملم

- إفران: 5 ملم

- بني ملال: 4 ملم

- ميدلت وورزازات: ملمتران

- الصويرة وتارودانت : ملمتر واحد.