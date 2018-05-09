بعوي يشخص معضلة البطالة بالشرق أمام يتيم

هسبريس من وجدة

أعلن عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، خلال أسبوع التشغيل للطالب بوجدة، عن الاستعداد الكامل لمجلس الجهة لدعم الطلبة الحاملين للمشاريع، داعيا إلى تمكين الجهات من الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بالأدوار المنوط بها، أمام الانتظارات الكبيرة للساكنة وحدة المشاكل التي تعرفها المنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس جهة الشرق، خلال أسبوع التشغيل للطالب بوجدة، الذي حضره محمد يتيم، وزير الشغل والإنعاش المهني، أنه منذ إغلاق الحدود المغربية الجزائرية وكذا جميع منافذ التهريب على مستوى الشريط الحدودي كان لذلك تأثير سلبي على الجهة، مشيرا إلى أن هذا المشكل طرح على رئيس الحكومة خلال اللقاء الذي عقده بوجدة من أجل أخذ الأمور بجدية.

وأشار عبد النبي بعوي إلى أنه أمام الوضعية الصعبة التي تعيشها ساكنة الشريط الحدودي فإن العديد منها رحلت، ما سجل تناقصا كبيرا في عدد ساكنة مجموعة من المدن الحدودية على صعيد جهة الشرق.

وعبر عبد النبي بعوي عن الاستعداد الكامل لمجلس جهة الشرق للقيام بالأدوار المنوطة به في مجال التشغيل، داعيا إلى ابتكار أساليب جديدة لامتصاص الطلبة الخريجين من الجامعة ومعاهد التكوين.

وفي هذا الصدد دعا بعوي وزير الشغل والإدماج المهني، ومن خلاله الحكومة، إلى تشجيع القطاع الخاص على تشغيل حاملي الشواهد عند فوز الشركات بالصفقات العمومية التي تزيد قيمتها المالية عن 5 ملايين درهم.

ونوه رئيس الجهة بالدور الطلائعي الذي تقوم به جامعة محمد الأول بوجدة باعتبارها شريكا أساسا في التنمية الجهوية، وحضانة للكفاءات، معبرا عن سعادته بالمشاركة في أسبوع التشغيل للطالب الذي تتقاطع أهدافه مع انشغالات مجلس جهة الشرق الذي يولي أهمية بالغة لمسالة التشغيل، إذ تظهر الإرادة الأكيدة للمجلس في مساهمته إلى جانب باقي الشركاء في تعزيز حكامة سوق الشغل، والسعي بكل جدية إلى ابتكار الآليات الكفيلة بالرفع من فرص العمل، خاصة لفائدة الشباب، وكذا تطوير الكفاءات المقاولاتية والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال بجهة الشرق، لكي تصبح هذه الجهة وجهة مفضلة لتوطين المشاريع واستقطاب الرساميل الجديدة لضخها في النسيج الاقتصادي الجهوي.

وجدد عبد النبي بعوي حرص مجلس جهة الشرق على دعم أوجه المساندة والرعاية لتذليل الصعاب وإيجاد الحلول المناسبة لتخطي الإكراهات التي تعترض نجاح الشباب، سواء في ما يتعلق بعمليات إحداث المقاولات أو البحث عن الشغل.

وفي هذا الصدد، وبغية توطيد روح المبادرة وترسيخها لدى الشباب، كشف عبد النبي بعوي اتخاذ مجلس جهة الشرق مجموعة من التدابير والإجراءات والتحفيزات لتشجيع العمل المقاولاتي بمختلف أصنافه، وذلك من أجل إقرار تنظيم استثماري جهوي متكامل، جوهره ترسيخ وتقوية الترابط ما بين التنمية البشرية والنمو الاقتصادي، وذلك وفق مقاربة مندمجة تهدف إلى مواكبة الشباب وتأطيرهم لإنجاح مسارهم المقاولاتي. وهنا لا بأس من التذكير بأن مجلس الجهة سبق أن أبرم اتفاقيات إطار للتعاون مع كل من جامعة محمد الأول بوجدة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛ وذلك من أجل دعم برامج المواكبة والتكوين الموجهة لفائدة خريجي الجامعة ومعاهد التكوين، وهو تعبير صريح من المجلس عن انخراطه في مختلف المبادرات الرامية إلى توفير الظروف اللازمة، والتي من شأنها أن تخلق مناصب للشغل، خاصة لفئة الشباب، حسب المصدر ذاته.

من جهته قال معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد: "معضلة التشغيل تقع في صلب اهتماماتنا اليومية، وهي تسائلنا جميعا كل من موقعه، سواء مؤسسات عمومية أو منتخبين أو قطاع خاص ومجتمع مدني، نظرا لانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية السلبية والمباشرة".

وأشار الوالي إلى أن "تشخيص إشكالية التشغيل بجهة الشرق يحيل إلى مجموعة من المعطيات والمؤشرات، وجب تقاسمها حتى يتسنى وضع خارطة طريق للحد من البطالة، وكذا إيجاد الحلول المناسبة لها، وفق مقاربة تشاركية والتقائية المبادرات بين جميع المتدخلين".

وأوضح والي جهة الشرق أنه على الرغم من كل المجهودات التي بذلت في السنوات الأخيرة فإن تزايد عدد العاطلين بمختلف أصنافهم حد من النتائج والآثار الإيجابية المتوقعة لمختلف المخططات القطاعية والمبادرات الإنتاجية الخاصة، وأن المؤشرات الرقمية لازالت مقلقة بل مخيفة في العديد من المناطق التابعة لجهة الشرق، وخاصة منها المناطق الحدودية، والتي ارتبط اقتصادها لفترة طويلة بالحدود وبالاقتصاد غير المهيكل بصفة عامة، بالإضافة إلى الانعكاسات الناجمة عن إغلاق المناجم؛ ناهيك عن توالي سنوات الجفاف.

وأكد معاذ الجامعي أن "حل الإشكاليات المرتبطة بالتشغيل يبقى رهينا بوضع مخطط تنموي شامل للمنطقة، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الحدودية لجهة الشرق، وبعدها الجغرافي، وضعف القدرة التنافسية والاستقطابية للاستثمارات الخاصة الكبرى"، وزاد: "ويمر وضع هذا المخطط عبر التفكير في المحاور التالية المتعلقة بالرفع من الاستثمار العمومي بجهة الشرق لجعله رافعة ومحفزا للاستثمار الخاص، ووضع تحفيزات جبائية مشجعة خاصة بجهة الشرق، وتنمية الأنشطة الاقتصادية للشركات الكبرى التي تشغل أعدادا كبيرة من المستخدمين، وملاءمة برامج التعليم والتكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتوجيه التكوين إلى المهن المستقبلية والمجالات المحددة في البرامج التنموية بالجهة، وتنمية الثقافة المقاولاتية لدى الشباب ودعم التشغيل الذاتي".

ومن جهته، قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن هذه التظاهرة تعد فرصة لتقديم الخدمات اللازمة للطلبة بغية تسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل؛ فضلا عن أنها مناسبة للمقبلين على عالم الشغل للقاء مع الفاعلين الاقتصاديين والمتدخلين في التكوين والتشغيل والاستشارة.

وبعد أن أكد الوزير أن التشغيل بات قضية مركزية، أشار إلى تأسيس لجنة وزارية، يترأسها رئيس الحكومة، اعتمدت توجهات إستراتيجية ومخططا وطنيا عبارة عن برنامج تنفيذي يتضمن العديد من التدابير، منها ما يعنى بالتربية والتكوين.

وأبرز الوزير أن المحاور الكبرى لعمل هذه اللجنة تتمثل في دعم إحداث مناصب الشغل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، وتكثيف البرامج للتشغيل ودعم الوساطة، وتحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل، ودعم البعد الجهوي في التشغيل.